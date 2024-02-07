***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
07.02.2024 17:12
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
1 03.04.2023
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin en fazla %70?i yabancı menkul kıymet, yabancı kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları ve yabancı ortaklık paylarına yatırım yapılarak döviz cinsinden gelir elde etmektir. Fon?un yatırım stratejisi doğrultusunda ağırlıklı olarak yurt dışında ihraç edilen kamu veya özel sektör borçlanma araçları ve ortaklık paylarına yatırım yapılacaktır. Portföy vadesi ve varlık dağılımının dinamik bir şekilde yönetilmesiyle döviz cinsi getirilerden maksimum ölçüde faydalanmaya çalışılır. Söz konusu oranın hesaplanmasında portföye dahil edilen yabancı yatırım fonu ve yabancı borsa yatırım fonu katılma payları (Türkiye?de kurulan ve unvanında ?Yabancı? ibaresi geçen yatırım fonları dahil) da dikkate alınır. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarının (Türkiye?de kurulan ve unvanında ?Döviz? ibaresi geçen yatırım fonları dahil) değeri fon toplam değerinin %80?i ve fazlası olamaz. 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247686
BIST
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18:058.843
En Düşük
|Değişim
|: -0,29%
|| -26,13
|Açılış
|: 8.912
|
|Önceki Kapanış
|: 8.869
|
8.843
En Yüksek
8.940
18:0530,5991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0468
|Açılış
|: 30,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,6400
|
30,6031
En Düşük
30,4063
18:0532,9882
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0934
|Açılış
|: 33,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8500
|
33,0299
En Düşük
32,7190
18:052.005,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 5,90
|Açılış
|: 2.005,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.999,81
|
2.011,27
En Düşük
1.990,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IMASM
|15,40
|308.211.888
|% 10,00
|
|EUPWR
|200,20
|2.358.405.038
|% 10,00
|
|MERKO
|12,21
|88.013.947
|% 10,00
|
|AVHOL
|56,70
|143.340.977
|% 9,99
|
|SMRTG
|71,55
|1.367.134.906
|% 9,99
|
|KRGYO
|35,36
|206.973.874
|% -9,98
|
|DOFER
|49,56
|697.593.804
|% -9,97
|
|KTLEV
|82,75
|162.986.512
|% -8,51
|
|DIRIT
|16,08
|6.862.961
|% -7,80
|
|BORLS
|39,92
|380.009.377
|% -7,64
|
|THYAO
|286,00
|8.642.863.705
|% -1,72
|
|EREGL
|45,02
|7.266.452.167
|% 1,86
|
|TUPRS
|154,30
|5.484.213.327
|% -0,13
|
|ASTOR
|128,00
|5.336.242.837
|% 2,81
|
|PETKM
|23,58
|5.236.855.836
|% 0,51
|
|TSPOR
|1,65
|595.022.792
|% -0,60
|
|ZOREN
|4,98
|1.776.866.279
|% -0,40
|
|AKFGY
|2,24
|527.269.836
|% 2,28
|
|PETKM
|23,58
|5.236.855.836
|% 0,51
|
|EKGYO
|10,30
|1.876.152.918
|% -1,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5942
|30,5990
|% 0,15
|
|Euro
|32,9734
|32,9858
|% 0,28
|
|Sterlin
|38,5055
|38,6986
|% 0,31
|
|Frank
|34,9154
|35,1257
|% -0,23
|
|Riyal
|8,1378
|8,1786
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,32
|22,35
|% 0,66
|
|Platin
|881,19
|883,11
|% 0,66
|
|Paladyum
|901,60
|906,34
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,00
|79,00
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.038,27
|2.038,49
|% 0,66
|
Seans Raporu
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