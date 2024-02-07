***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi1 03.04.2023Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon toplam değerinin en fazla %70?i yabancı menkul kıymet, yabancı kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları ve yabancı ortaklık paylarına yatırım yapılarak döviz cinsinden gelir elde etmektir. Fon?un yatırım stratejisi doğrultusunda ağırlıklı olarak yurt dışında ihraç edilen kamu veya özel sektör borçlanma araçları ve ortaklık paylarına yatırım yapılacaktır. Portföy vadesi ve varlık dağılımının dinamik bir şekilde yönetilmesiyle döviz cinsi getirilerden maksimum ölçüde faydalanmaya çalışılır. Söz konusu oranın hesaplanmasında portföye dahil edilen yabancı yatırım fonu ve yabancı borsa yatırım fonu katılma payları (Türkiye?de kurulan ve unvanında ?Yabancı? ibaresi geçen yatırım fonları dahil) da dikkate alınır. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarının (Türkiye?de kurulan ve unvanında ?Döviz? ibaresi geçen yatırım fonları dahil) değeri fon toplam değerinin %80?i ve fazlası olamaz. 6http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247686BIST