***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
07.02.2024 17:13
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
1 02.06.2021
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
1 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fonun yönetiminde orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlaması hedeflenmekte olup, tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanılmasını amaçlayan bir yönetim stratejisi izlenecektir. Ayrıca yabancı yatırım araçları ile yerli ihraççıların yabancı para cinsinden ihraç ettiği para ve sermaye piyasası araçları da fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, Fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının değeri fon toplam değerinin %20?sinde fazla olamaz. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80?i ve fazlası olamaz. 4
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247688
BIST
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18:058.843
En Düşük
|Değişim
|: -0,29%
|| -26,13
|Açılış
|: 8.912
|
|Önceki Kapanış
|: 8.869
|
8.843
En Yüksek
8.940
18:0530,5991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0468
|Açılış
|: 30,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,6400
|
30,6031
En Düşük
30,4063
18:0532,9882
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0934
|Açılış
|: 33,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8500
|
33,0299
En Düşük
32,7190
18:052.005,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 5,90
|Açılış
|: 2.005,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.999,81
|
2.011,27
En Düşük
1.990,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IMASM
|15,40
|308.211.888
|% 10,00
|
|EUPWR
|200,20
|2.358.405.038
|% 10,00
|
|MERKO
|12,21
|88.013.947
|% 10,00
|
|SMRTG
|71,55
|1.367.134.906
|% 9,99
|
|AVHOL
|56,70
|143.340.977
|% 9,99
|
|KRGYO
|35,36
|206.973.874
|% -9,98
|
|DOFER
|49,56
|697.593.804
|% -9,97
|
|KTLEV
|82,75
|162.986.512
|% -8,51
|
|DIRIT
|16,08
|6.862.961
|% -7,80
|
|BORLS
|39,92
|380.009.377
|% -7,64
|
|THYAO
|286,00
|8.642.863.705
|% -1,72
|
|EREGL
|45,02
|7.266.452.167
|% 1,86
|
|TUPRS
|154,30
|5.484.213.327
|% -0,13
|
|ASTOR
|128,00
|5.336.242.837
|% 2,81
|
|PETKM
|23,58
|5.236.855.836
|% 0,51
|
|TSPOR
|1,65
|595.022.792
|% -0,60
|
|ZOREN
|4,98
|1.776.866.279
|% -0,40
|
|AKFGY
|2,24
|527.269.836
|% 2,28
|
|PETKM
|23,58
|5.236.855.836
|% 0,51
|
|EKGYO
|10,30
|1.876.152.918
|% -1,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5942
|30,5990
|% 0,15
|
|Euro
|32,9734
|32,9858
|% 0,28
|
|Sterlin
|38,5144
|38,7076
|% 0,33
|
|Frank
|34,9200
|35,1303
|% -0,22
|
|Riyal
|8,1391
|8,1799
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,36
|22,38
|% 0,66
|
|Platin
|881,89
|883,53
|% 0,66
|
|Paladyum
|896,16
|902,09
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,95
|78,95
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.039,01
|2.039,26
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, TCELL, SASA
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 07 artarak (% 0.10 ) 7, 799
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ESEN, ZEDUR, MERKO, NATEN, SKYMD, AVHOL, FONET, ACSEL, CMBTN, MANAS
-
17:58
IMASM, IDEAS, BNTAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
BORLS, EMNIS, ISKUR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında