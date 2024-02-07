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***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

07.02.2024 17:13
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
1 24.08.2023

Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
09:00-13:30 TEFAS PLATFORMU VE KURUCU 1

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak BIST?te işlem gören ortaklık paylarına ve 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)?nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında BIST?te işlem gören ortaklık paylarından oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fonun temel amacı ağırlıklı olarak BIST?te işlem gören ortaklık paylarına yatırım yaparak Türk lirası bazında kazanç elde etmektir. Söz konusu yatırım hedeflerine ulaşılması amacıyla fon portföyü, yatırım öngörüleri doğrultusunda, uzun pozisyonlar alınarak oluşturulabileceği gibi kısa pozisyonlar alınarak veya uzun ve kısa pozisyonlardan oluşan bir portföy karması şeklinde oluşturulabilecektir. Uzun ve kısa pozisyonlar fon portföyüne kaldıraçlı olarak dahil edilebilir. 6

Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST 100 Getiri Endeksi 80
BIST-KYD Repo Brüt Endeksi 20




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247691


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EUPWR 200,20 2.358.405.038 % 10,00  
IMASM 15,40 308.211.888 % 10,00  
MERKO 12,21 88.013.947 % 10,00  
AVHOL 56,70 143.340.977 % 9,99  
SMRTG 71,55 1.367.134.906 % 9,99  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 30,5951 30,6015 % 0,16  
Euro 32,9803 32,9901 % 0,29  
Sterlin 38,5169 38,7101 % 0,34  
Frank 34,9163 35,1266 % -0,23  
Riyal 8,1395 8,1803 % 0,19  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,38 22,41 % 0,66  
Platin 882,84 885,19 % 0,66  
Paladyum 905,32 909,35 % 0,66  
Brent Pet. 79,06 79,06 % 0,66  
Altın Ons 2.039,57 2.039,92 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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