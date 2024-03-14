***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış KomisyonlarıYönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli0,004315 1,575 30 İlk 5 yıl katılım payı iade edilirse %30 çıkış komisyonu uygulanır. Emeklilk yat.fonları hariç. Yıllık getirinin %15'i aşan kısmının yarısıFon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Portföy Yöneticileri (Gayrimenkul Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarHasan Berat KIRIK RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PORTFÖY YÖNETİCİSİ / MÜDÜR 15 DÜZEY 3 - TÜREV ARAÇLARhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258893BIST