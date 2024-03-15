***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
15.03.2024 07:20
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
0,000719 0,25 10
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri (Gayrimenkul Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Hasan Berat KIRIK RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PORTFÖY YÖNETİCİSİ / MÜDÜR 15 DÜZEY 3 - TÜREV ARAÇLAR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258968
BIST
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18:058.884
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 8.941
|
|Önceki Kapanış
|: 8.884
|
8.849
En Yüksek
8.973
18:0532,2101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0805
|Açılış
|: 32,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6300
|
32,7824
En Düşük
32,0319
18:0535,0899
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0207
|Açılış
|: 35,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,5500
|
35,6701
En Düşük
34,8755
18:052.240,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 5,78
|Açılış
|: 2.240,66
|
|Önceki Kapanış
|: 2.234,87
|
2.279,61
En Düşük
2.226,79
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DMSAS
|6,31
|553.363
|% 105,54
|
|PATEK
|177,10
|1.993.160.354
|% 10,00
|
|KERVN
|1,98
|4.458.372
|% 10,00
|
|ISATR
|1.724.460,00
|1.724.460
|% 10,00
|
|CMENT
|616,00
|8.302.448
|% 10,00
|
|MMCAS
|14,41
|10.356.637
|% -9,99
|
|AZTEK
|140,00
|447.612.807
|% -9,97
|
|FONET
|34,66
|195.433.044
|% -9,97
|
|DGATE
|51,70
|49.648.445
|% -9,93
|
|IZINV
|48,18
|70.515.678
|% -9,18
|
|THYAO
|271,75
|6.377.559.410
|% -0,09
|
|EREGL
|44,34
|3.960.254.507
|% -0,27
|
|LMKDC
|36,38
|3.291.820.801
|% 9,98
|
|TUPRS
|165,40
|2.990.444.108
|% 1,35
|
|OBAMS
|50,00
|2.955.962.173
|% 2,04
|
|ISCTR
|10,39
|2.446.825.092
|% -1,98
|
|EKGYO
|10,90
|1.864.407.210
|% 1,49
|
|ZOREN
|5,16
|648.094.571
|% 0,58
|
|YKBNK
|21,80
|2.362.853.365
|% -2,07
|
|AKFGY
|2,64
|251.856.455
|% -2,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1984
|32,2058
|% 0,24
|
|Euro
|35,0504
|35,0775
|% -0,09
|
|Sterlin
|41,2647
|41,4716
|% -0,13
|
|Frank
|36,6150
|36,7986
|% -0,12
|
|Riyal
|8,6390
|8,6823
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,95
|24,98
|% 0,66
|
|Platin
|928,02
|929,08
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.067,29
|1.072,19
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,28
|85,28
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.164,26
|2.164,54
|% 0,66
|