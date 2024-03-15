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***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

15.03.2024 07:21
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
0,000863 0,315 30

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri (Gayrimenkul Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Hasan Berat KIRIK RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PORTFÖY YÖNETİCİSİ / MÜDÜR 15 DÜZEY 3 - TÜREV ARAÇLAR




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258971


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DMSAS 6,31 553.363 % 105,54  
PATEK 177,10 1.993.160.354 % 10,00  
KERVN 1,98 4.458.372 % 10,00  
ISATR 1.724.460,00 1.724.460 % 10,00  
CMENT 616,00 8.302.448 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,1984 32,2098 % 0,25  
Euro 35,0475 35,0713 % -0,11  
Sterlin 41,2647 41,4716 % -0,13  
Frank 36,6150 36,7986 % -0,12  
Riyal 8,6390 8,6823 % 0,00  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,96 25,01 % 0,66  
Platin 928,09 929,18 % 0,66  
Paladyum 1.066,86 1.072,46 % 0,66  
Brent Pet. 85,25 85,25 % 0,66  
Altın Ons 2.164,08 2.164,37 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
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