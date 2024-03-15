***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
15.03.2024 10:13
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
0,004314 1,575 0 30
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259033
BIST
'
10:198.882
En Düşük
|Değişim
|: -0,01%
|| -1,23
|Açılış
|: 8.902
|
|Önceki Kapanış
|: 8.884
|
8.867
En Yüksek
8.908
10:1932,2527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1231
|Açılış
|: 32,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6300
|
32,7824
En Düşük
32,0319
10:1935,1561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0455
|Açılış
|: 35,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,5500
|
35,6701
En Düşük
34,8755
10:192.246,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 11,26
|Açılış
|: 2.246,13
|
|Önceki Kapanış
|: 2.234,87
|
2.279,61
En Düşük
2.226,79
BIST En Aktif Hisseler10:16
|KFEIN
|163,00
|44.689.012
|% 9,99
|
|CMENT
|677,50
|4.336.000
|% 9,98
|
|ARTMS
|65,60
|211.665.402
|% 9,97
|
|ALVES
|60,75
|317.951.498
|% 9,95
|
|YONGA
|89,20
|2.144.416
|% 9,52
|
|FONET
|31,20
|25.397.268
|% -9,98
|
|DGATE
|47,88
|9.873.799
|% -7,39
|
|AYES
|45,30
|133.726
|% -7,13
|
|MMCAS
|13,53
|1.114.398
|% -6,11
|
|YAYLA
|20,00
|2.913.080
|% -5,30
|
|EREGL
|45,20
|972.984.252
|% 1,94
|
|ASTOR
|101,10
|858.260.456
|% -3,90
|
|THYAO
|272,00
|740.019.019
|% 0,09
|
|LMKDC
|38,68
|583.357.151
|% 6,32
|
|PATEK
|187,60
|519.126.513
|% 5,93
|
|EREGL
|45,20
|972.984.252
|% 1,94
|
|ISCTR
|10,39
|206.323.483
|% 0,00
|
|ADESE
|2,84
|56.533.690
|% 2,16
|
|LMKDC
|38,68
|583.357.151
|% 6,32
|
|IHLAS
|1,08
|12.347.799
|% 0,93
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2080
|32,2123
|% 0,26
|
|Euro
|35,0818
|35,1062
|% -0,01
|
|Sterlin
|41,2777
|41,4846
|% -0,09
|
|Frank
|36,6171
|36,8006
|% -0,12
|
|Riyal
|8,6394
|8,6828
|% 0,01
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,06
|25,10
|% 0,66
|
|Platin
|932,66
|934,15
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.085,87
|1.092,34
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,23
|85,23
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.167,66
|2.168,00
|% 0,66
|