***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
15.03.2024 11:53
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Hasan Berat KIRIK 03.02.2023 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PORTFÖY YÖNETİCİSİ / MÜDÜR 15 DÜZEY 3 - TÜREV ARAÇLAR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259089
BIST
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12:468.896
En Düşük
|Değişim
|: 0,14%
|| 12,24
|Açılış
|: 8.902
|
|Önceki Kapanış
|: 8.884
|
8.853
En Yüksek
8.908
12:4632,2144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0848
|Açılış
|: 32,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4900
|
32,7824
En Düşük
32,0319
12:4635,1541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0435
|Açılış
|: 35,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4000
|
35,6701
En Düşük
34,8755
12:462.245,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 10,65
|Açılış
|: 2.245,76
|
|Önceki Kapanış
|: 2.234,87
|
2.279,61
En Düşük
2.226,79
BIST En Aktif Hisseler12:46
|DOBUR
|196,10
|67.481.006
|% 9,98
|
|CMENT
|677,50
|4.336.000
|% 9,98
|
|ARTMS
|65,60
|234.043.793
|% 9,97
|
|PEGYO
|20,84
|62.784.341
|% 9,97
|
|CATES
|66,25
|262.000.935
|% 9,96
|
|FONET
|31,20
|41.401.994
|% -9,98
|
|AYES
|45,30
|133.726
|% -7,13
|
|DGATE
|48,22
|25.304.923
|% -6,73
|
|MMCAS
|13,53
|1.114.398
|% -6,11
|
|MIPAZ
|96,85
|114.605.343
|% -5,42
|
|ASTOR
|102,00
|2.407.706.597
|% -3,04
|
|THYAO
|271,75
|2.349.639.283
|% 0,00
|
|EREGL
|44,76
|1.730.226.449
|% 0,95
|
|REEDR
|60,75
|1.655.090.356
|% 6,30
|
|OBAMS
|51,55
|1.274.500.181
|% 3,10
|
|ISCTR
|10,43
|676.560.189
|% 0,38
|
|ZOREN
|5,17
|215.807.263
|% 0,19
|
|EREGL
|44,76
|1.730.226.449
|% 0,95
|
|ADESE
|2,82
|108.758.637
|% 1,44
|
|EKGYO
|10,83
|398.511.341
|% -0,64
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2097
|32,2144
|% 0,26
|
|Euro
|35,1175
|35,1541
|% 0,12
|
|Sterlin
|41,2495
|41,4563
|% -0,16
|
|Frank
|36,6445
|36,8282
|% -0,04
|
|Riyal
|8,6332
|8,6765
|% -0,07
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,13
|25,17
|% 0,66
|
|Platin
|939,40
|940,77
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.093,81
|1.099,04
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|84,83
|84,83
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.170,26
|2.170,56
|% 0,66
|