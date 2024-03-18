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***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

18.03.2024 18:09
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin en fazla %70?i yabancı menkul kıymet, yabancı kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları ve yabancı ortaklık paylarına yatırım yapılarak döviz cinsinden gelir elde etmektir. Fon?un yatırım stratejisi doğrultusunda ağırlıklı olarak yurt dışında ihraç edilen kamu veya özel sektör borçlanma araçları ve ortaklık paylarına yatırım yapılacaktır. Portföy vadesi ve varlık dağılımının dinamik bir şekilde yönetilmesiyle döviz cinsi getirilerden maksimum ölçüde faydalanmaya çalışılır. Söz konusu oranın hesaplanmasında portföye dahil edilen yabancı yatırım fonu ve yabancı borsa yatırım fonu katılma payları (Türkiye?de kurulan ve unvanında ?Yabancı? ibaresi geçen yatırım fonları dahil) da dikkate alınır. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarının (Türkiye?de kurulan ve unvanında ?Döviz? ibaresi geçen yatırım fonları dahil) değeri fon toplam değerinin %80?i ve fazlası olamaz. 5

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Hasan Berat KIRIK RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PORTFÖY YÖNETİCİSİ / MÜDÜR 15 DÜZEY 3, TÜREV ARAÇLAR




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259932


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Platin 916,83 922,36 % 0,66  
Paladyum 1.033,83 1.036,53 % 0,66  
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