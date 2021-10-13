***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
13.10.2021 11:23
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 0
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 0
- Kurucu (%)
% 0
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0
c) Saklama Ücreti (%)
% 0
d) Diğer Giderler (%)
% 0
Açıklamalar
İlgili dönemde fon aktif hale gelmediği için ilgili bildirim yapılamamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970124
BIST
11:321.427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 10,05
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.428
En Düşük
1.421
11:329,0266
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0085
|Açılış
|: 9,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0150
|
9,0465
En Düşük
9,0017
11:3210,4380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0068
|Açılış
|: 10,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4000
|
10,4683
En Düşük
10,4123
11:32512,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,51
|Açılış
|: 512,89
|
|Önceki Kapanış
|: 511,38
|
513,09
En Düşük
510,84
BIST En Aktif Hisseler11:32
|LUKSK
|49,50
|9.016.053
|% 10,00
|
|MERIT
|24,56
|28.868.615
|% 6,04
|
|AGESA
|21,92
|3.807.805
|% 5,69
|
|FROTO
|169,70
|403.896.840
|% 5,08
|
|RALYH
|4,63
|1.940.568
|% 4,75
|
|PRKAB
|19,17
|4.173.942
|% -10,00
|
|AKFGY
|6,11
|42.726.299
|% -9,88
|
|KZBGY
|27,56
|53.629.163
|% -6,26
|
|YBTAS
|10.100,00
|20.200
|% -6,04
|
|KERVN
|0,60
|245.257
|% -4,76
|
|THYAO
|14,37
|722.622.563
|% 2,64
|
|FROTO
|169,70
|403.896.840
|% 5,08
|
|GARAN
|9,53
|334.044.113
|% 0,32
|
|KRDMD
|6,88
|325.069.603
|% 1,18
|
|PETKM
|6,21
|298.859.904
|% 0,81
|
|EKGYO
|1,84
|265.174.817
|% 0,55
|
|YKBNK
|2,44
|149.784.550
|% 0,41
|
|THYAO
|14,37
|722.622.563
|% 2,64
|
|PETKM
|6,21
|298.859.904
|% 0,81
|
|KRDMD
|6,88
|325.069.603
|% 1,18
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0222
|9,0266
|% -0,09
|
|Euro
|10,4333
|10,4380
|% 0,07
|
|Sterlin
|12,2642
|12,3257
|% 0,20
|
|Frank
|9,6758
|9,7341
|% 0,08
|
|Riyal
|2,3981
|2,4101
|% -0,15
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|8,07
|
|Altın Gr.
|513
|513
|1,53
|
|Cumhuriyet
|3.396
|3.447
|45,00
|
|Tam
|3.379
|3.464
|43,91
|
|Yarım
|1.633
|1.675
|21,24
|
|Çeyrek
|819
|838
|10,62
|
|Gümüş.Ons
|22,85
|22,87
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|0,06
|
|B. Petrol
|83,19
|83,19
|-0,23
|