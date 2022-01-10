***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.01.2022 16:07
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,12
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,0836
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,0836
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
232779,32
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 62,7698
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 62,73
- Kurucu (%)
% 65
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 35
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 28
c) Saklama Ücreti (%)
% 3,73
d) Diğer Giderler (%)
% 2,76
Açıklamalar
2021 4. 3 aylık bildirim
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991919
BIST
17:192.067
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 33,99
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.072
En Düşük
2.047
17:1913,8571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0507
|Açılış
|: 13,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,9407
En Düşük
13,6904
17:1915,6701
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0552
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
17:19798,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,42
|Açılış
|: 798,73
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
805,58
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler17:19
|INTEM
|118,80
|34.989.986
|% 10,00
|
|KRSTL
|4,18
|46.203.578
|% 10,00
|
|YAPRK
|33,00
|18.164.006
|% 10,00
|
|CLEBI
|217,80
|129.712.092
|% 10,00
|
|MTRKS
|22,46
|59.073.978
|% 9,99
|
|LIDFA
|4,30
|63.849.312
|% -9,66
|
|ELITE
|18,05
|252.603.667
|% -9,02
|
|RAYSG
|12,52
|2.455.819
|% -5,01
|
|RALYH
|11,55
|29.239.113
|% -4,86
|
|SODSN
|30,00
|170.883
|% -4,15
|
|THYAO
|26,76
|3.515.930.104
|% 7,30
|
|GARAN
|11,82
|2.336.072.655
|% 0,60
|
|EREGL
|30,98
|1.772.753.870
|% 1,18
|
|KRDMD
|11,81
|1.763.601.190
|% 1,81
|
|SISE
|15,15
|1.723.083.890
|% 1,95
|
|YKBNK
|3,74
|1.219.160.474
|% 0,81
|
|EKGYO
|2,42
|685.529.688
|% 3,42
|
|THYAO
|26,76
|3.515.930.104
|% 7,30
|
|SISE
|15,15
|1.723.083.890
|% 1,95
|
|PETKM
|9,70
|1.029.385.168
|% 2,65
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8470
|13,8571
|% 0,37
|
|Euro
|15,6503
|15,6701
|% -0,35
|
|Sterlin
|18,7114
|18,8052
|% -0,01
|
|Frank
|14,9041
|14,9939
|% -0,48
|
|Riyal
|3,6808
|3,6992
|% 0,38
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|-3,07
|
|Altın Gr.
|798
|798
|1,14
|
|Cumhuriyet
|5.311
|5.391
|-10,00
|
|Tam
|5.285
|5.419
|-13,04
|
|Yarım
|2.555
|2.621
|-6,31
|
|Çeyrek
|1.281
|1.311
|-3,16
|
|Gümüş.Ons
|22,27
|22,31
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,92
|9,93
|0,03
|
|B. Petrol
|81,47
|81,47
|-0,28
|
Seans Raporu
17:19
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17:34ISGSY
Yüzde 5.05 oranında artışla 8.73 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 228, 609 adet işlem
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17:33XU050
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17:33
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17:33
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