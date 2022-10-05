***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
05.10.2022 20:27
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,73
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,45
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,45
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
639734,23
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 0,89
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 0,89
- Kurucu (%)
% 0,65
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0,35
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,44
c) Saklama Ücreti (%)
% 0,06
d) Diğer Giderler (%)
% 0,061
Açıklamalar
FON TOPLAM GİDER ORAN VE FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI TABLOSU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067712
BIST
13:093.571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 17,39
|Açılış
|: 3.564
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.581
En Düşük
3.549
13:0918,5891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0051
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,7414
En Düşük
18,5581
13:0918,2171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0294
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3521
En Düşük
18,1462
13:091.022,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,79
|Açılış
|: 1.022,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.020,70
BIST En Aktif Hisseler13:09
|BAGFS
|31,90
|227.042.200
|% 10,00
|
|ORGE
|16,87
|47.047.516
|% 9,97
|
|CEMTS
|38,20
|204.558.513
|% 9,96
|
|HEKTS
|69,20
|1.359.528.369
|% 9,93
|
|ACSEL
|58,75
|28.250.276
|% 9,92
|
|INFO
|8,69
|123.816.295
|% -9,95
|
|KIMMR
|8,00
|2.730.464
|% -9,91
|
|BALAT
|10,06
|172.430
|% -8,13
|
|EKIZ
|12,42
|1.718.019
|% -7,38
|
|MMCAS
|4,75
|125.693
|% -5,00
|
|THYAO
|84,40
|2.827.767.231
|% -0,35
|
|SASA
|88,05
|2.570.923.356
|% 3,35
|
|ASELS
|32,14
|1.684.564.361
|% 2,23
|
|HEKTS
|69,20
|1.359.528.369
|% 9,93
|
|SISE
|29,38
|1.083.060.746
|% -0,27
|
|EKGYO
|4,31
|692.762.037
|% 0,23
|
|ODAS
|7,50
|691.988.304
|% 3,16
|
|YKBNK
|8,12
|682.615.501
|% -0,25
|
|AKBNK
|12,82
|843.454.650
|% -0,62
|
|KRDMD
|12,80
|799.552.753
|% 0,87
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5794
|18,5891
|% 0,03
|
|Euro
|18,2102
|18,2171
|% 0,16
|
|Sterlin
|20,7808
|20,8850
|% 0,56
|
|Frank
|18,6885
|18,8011
|% 0,05
|
|Riyal
|4,9293
|4,9541
|% 0,04
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.709
|-3,51
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|0,21
|
|Cumhuriyet
|6.826
|6.929
|-10,00
|
|Tam
|6.856
|6.912
|-19,00
|
|Yarım
|3.341
|3.379
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.689
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,65
|20,68
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,38
|12,39
|0,04
|
|B. Petrol
|95,19
|95,19
|0,77
|