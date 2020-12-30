***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEski UnvanRe-Pie Gayrimenkul Ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.Asya Stratejik Gayrimenkul Yatırım FonuYeni UnvanRe-PiePortföy Yönetimi A.Ş Asya Stratejik Gayrimenkul Yatırım FonuUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi30/12/2020AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulunun 11.12.2020 tarih ve E-12233903-315.04.-12681 sayılı izin ile fon ünvanı Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş Asya Stratejik Gayrimenkul Yatırım Fonu olarak değiğtirilmiştir.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895769BIST