***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
02.02.2021 10:00
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOK
Bildirim İçeriği
Eski Unvan
RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. AVRUPA STRATEJİK GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
Yeni Unvan
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. AVRUPA STRATEJİK GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
01/02/2021
Açıklamalar
Ünvan Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906865
BIST
10:131.512
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 19,86
|Açılış
|: 1.505
|
|Önceki Kapanış
|: 1.492
|
1.513
En Düşük
1.505
10:137,1461
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0404
|Açılış
|: 7,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2800
|
7,1987
En Düşük
7,1410
10:138,6281
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0417
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8350
|
8,7084
En Düşük
8,6202
10:13426,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -3,67
|Açılış
|: 426,31
|
|Önceki Kapanış
|: 429,98
|
430,99
En Düşük
426,04
BIST En Aktif Hisseler10:13
|PKENT
|1.844,70
|1.337.408
|% 10,00
|
|ISKPL
|23,56
|1.137.618
|% 9,99
|
|INVEO
|145,60
|5.491.158
|% 9,97
|
|DNISI
|17,66
|2.551.429
|% 9,96
|
|BERA
|24,72
|28.635.891
|% 9,96
|
|TACTR
|28,86
|748.253
|% -9,98
|
|BASCM
|16,84
|66.585
|% -8,97
|
|MAALT
|250,50
|1.938.369
|% -7,56
|
|KENT
|306,00
|597.312
|% -6,71
|
|NIBAS
|37,50
|3.829.831
|% -6,20
|
|SISE
|7,59
|254.096.434
|% 2,71
|
|KOZAL
|126,20
|201.757.812
|% 1,69
|
|ODAS
|4,11
|137.239.631
|% -0,72
|
|KARSN
|5,51
|135.325.348
|% 2,04
|
|EKGYO
|2,47
|129.644.257
|% 1,23
|
|EKGYO
|2,47
|129.644.257
|% 1,23
|
|TSKB
|1,88
|63.127.234
|% 2,17
|
|SISE
|7,59
|254.096.434
|% 2,71
|
|ODAS
|4,11
|137.239.631
|% -0,72
|
|PEGYO
|2,33
|66.066.603
|% 7,37
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1418
|7,1461
|% -0,56
|
|Euro
|8,6200
|8,6281
|% -0,48
|
|Sterlin
|9,7639
|9,8128
|% -0,33
|
|Frank
|7,9495
|7,9974
|% -0,44
|
|Riyal
|1,9028
|1,9123
|% -0,47
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|-11,77
|
|Altın Gr.
|427
|427
|-2,98
|
|Cumhuriyet
|2.849
|2.892
|-60,00
|
|Tam
|2.836
|2.908
|-59,54
|
|Yarım
|1.371
|1.407
|-28,80
|
|Çeyrek
|688
|703
|-14,40
|
|Gümüş.Ons
|27,69
|27,73
|-1,09
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|-0,16
|
|B. Petrol
|57,01
|57,01
|0,68
|