***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKBildirim İçeriğiEski UnvanRE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. AVRUPA STRATEJİK GAYRİMENKUL YATIRIM FONUYeni UnvanRE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. AVRUPA STRATEJİK GAYRİMENKUL YATIRIM FONUUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi01/02/2021AçıklamalarÜnvan Değişikliğihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906865BIST