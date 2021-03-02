***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKBildirim İçeriğiEski UnvanRE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. AVRASYA STRATEJİK GAYRİMENKUL YATIRIM FONUYeni UnvanRE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. AVRASYA STRATEJİK GAYRİMENKUL YATIRIM FONUUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi23/02/2021AçıklamalarUNVAN DEĞİŞİKLİĞİhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914609BIST