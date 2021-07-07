***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
07.07.2021 15:51
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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yok
Bildirim İçeriği
Eski Unvan
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.TEMETTÜ ODAKLI PERAKENDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Yeni Unvan
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
06/07/2021
Açıklamalar
FOn Ünvan Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947702
BIST
15:451.390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 7,27
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.391
En Düşük
1.384
15:458,6782
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0080
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6921
En Düşük
8,6528
15:4510,2844
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0099
|Açılış
|: 10,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
15:45504,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 2,36
|Açılış
|: 504,31
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,81
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler15:43
|TUREX
|10,52
|19.644.838
|% 9,93
|
|IDGYO
|1,92
|25.113.248
|% 9,71
|
|TUCLK
|13,98
|62.027.309
|% 8,46
|
|AGYO
|2,26
|28.813.209
|% 8,13
|
|LOGO
|37,28
|97.226.913
|% 7,13
|
|TKURU
|215,20
|6.383.803
|% -10,00
|
|DENGE
|2,15
|1.524.406
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,19
|166.531
|% -9,38
|
|VKFYO
|7,21
|829.280
|% -8,39
|
|MMCAS
|5,80
|101.876
|% -7,94
|
|GARAN
|8,76
|943.339.513
|% 1,74
|
|KRDMD
|7,15
|519.594.505
|% 3,32
|
|THYAO
|13,94
|468.014.140
|% 0,43
|
|YKBNK
|2,26
|443.105.478
|% 1,80
|
|AKBNK
|5,37
|435.871.121
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,26
|443.105.478
|% 1,80
|
|PEKGY
|1,25
|170.718.457
|% -6,02
|
|GARAN
|8,76
|943.339.513
|% 1,74
|
|AKBNK
|5,37
|435.871.121
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,15
|519.594.505
|% 3,32
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6758
|8,6775
|% -0,10
|
|Euro
|10,2560
|10,2623
|% -0,12
|
|Sterlin
|11,9683
|12,0283
|% 0,15
|
|Frank
|9,3642
|9,4206
|% 0,07
|
|Riyal
|2,3074
|2,3190
|% -0,07
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|7,98
|
|Altın Gr.
|504
|504
|2,33
|
|Cumhuriyet
|3.339
|3.390
|0,00
|
|Tam
|3.324
|3.407
|-1,76
|
|Yarım
|1.607
|1.648
|-0,85
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,42
|
|Gümüş.Ons
|26,28
|26,31
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,36
|0,04
|
|B. Petrol
|75,08
|75,08
|0,55
|
Seans Raporu
15:43
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15:57TUCLK
Yüzde 8.30 oranında artışla 13.96 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 708, 052 adet işlem
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15:56PRKAB
Yüzde 6.80 oranında artışla 12.56 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 418 adet işlem
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15:55XU100
Endeks 1, 390 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 51 üstünde . İşlem hacmi 7, 358.00 milyon TL de
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15:55PSDTC
Yüzde 5.90 oranında artışla 26.56 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 270, 284 adet işlem
-
15:55PSDTC
Yüzde 5.90 oranında artışla 26.56 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 270, 284 adet işlem