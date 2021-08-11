***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokBildirim İçeriğiEski UnvanRe-Pie Portföy Yönetimi A.Ş Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Girişim Sermayesi Yatırım FonuYeni UnvanRe-Pie Portföy Yönetimi A.Ş Anatolia Girişim Sermayesi Yatırım FonuUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi10/08/2021AçıklamalarFon Ünvan Değişikliğihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957193BIST