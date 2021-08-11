***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
11.08.2021 11:16
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yok
Bildirim İçeriği
Eski Unvan
Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Yeni Unvan
Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş Anatolia Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
10/08/2021
Açıklamalar
Fon Ünvan Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957193
BIST
12:341.430
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -7,37
|Açılış
|: 1.439
|
|Önceki Kapanış
|: 1.437
|
1.439
En Düşük
1.429
12:348,6450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0464
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6150
|
8,6463
En Düşük
8,4782
12:3410,1100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0250
|Açılış
|: 10,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0850
|
10,1100
En Düşük
10,0850
12:34481,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 3,67
|Açılış
|: 481,23
|
|Önceki Kapanış
|: 477,56
|
481,77
En Düşük
471,49
BIST En Aktif Hisseler12:34
|MARKA
|5,06
|3.016.306
|% 10,00
|
|KARYE
|13,06
|91.526.357
|% 9,93
|
|DAGI
|4,71
|31.744.959
|% 9,79
|
|BRYAT
|366,40
|58.514.255
|% 8,24
|
|SELGD
|6,67
|17.172.756
|% 8,10
|
|IDGYO
|3,63
|305.541
|% -9,93
|
|GARFA
|8,08
|1.925.641
|% -8,18
|
|KTSKR
|39,38
|46.692.503
|% -8,12
|
|BASCM
|10,10
|30.300
|% -7,08
|
|NETAS
|18,86
|32.162.905
|% -6,82
|
|KRDMD
|8,13
|890.004.260
|% 1,50
|
|GARAN
|9,17
|683.672.594
|% 0,66
|
|SISE
|8,41
|533.925.015
|% 0,24
|
|EREGL
|19,85
|515.270.560
|% 0,71
|
|GENIL
|16,45
|501.689.140
|% 4,58
|
|KRDMD
|8,13
|890.004.260
|% 1,50
|
|GARAN
|9,17
|683.672.594
|% 0,66
|
|YKBNK
|2,47
|173.414.647
|% -0,80
|
|EKGYO
|1,86
|121.174.446
|% 0,54
|
|SISE
|8,41
|533.925.015
|% 0,24
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6393
|8,6450
|% 0,54
|
|Euro
|10,1000
|10,1100
|% 0,25
|
|Sterlin
|11,8943
|11,9540
|% 0,37
|
|Frank
|9,3124
|9,3685
|% 0,46
|
|Riyal
|2,2963
|2,3078
|% 0,56
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.734
|4,44
|
|Altın Gr.
|481
|481
|3,34
|
|Cumhuriyet
|3.197
|3.245
|27,00
|
|Tam
|3.183
|3.263
|28,04
|
|Yarım
|1.538
|1.578
|13,56
|
|Çeyrek
|772
|789
|6,78
|
|Gümüş.Ons
|23,34
|23,38
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,04
|
|B. Petrol
|70,53
|70,53
|-0,10
|