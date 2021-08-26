***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
26.08.2021 17:22
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yok
Bildirim İçeriği
Eski Unvan
Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş Savunma Sanayi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Yeni Unvan
Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş Üçüncü Karma Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
20/08/2021
Açıklamalar
Fon Ünvan Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960611
BIST
17:271.448
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -5,75
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.464
En Düşük
1.447
17:278,3999
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0288
|Açılış
|: 8,3980
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,3999
En Düşük
8,3461
17:279,8914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0237
|Açılış
|: 9,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8500
|
9,9105
En Düşük
9,8354
17:27483,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,69
|Açılış
|: 483,13
|
|Önceki Kapanış
|: 481,77
|
483,46
En Düşük
478,95
BIST En Aktif Hisseler17:27
|ORMA
|29,70
|294.476
|% 10,00
|
|YAPRK
|30,92
|56.667.282
|% 9,96
|
|KTSKR
|62,05
|54.414.379
|% 9,92
|
|SUMAS
|106,60
|1.146.457
|% 9,90
|
|BALAT
|6,24
|1.012.559
|% 9,86
|
|EDATA
|13,47
|23.162.002
|% -9,96
|
|GESAN
|24,62
|587.717.081
|% -9,95
|
|SRVGY
|70,10
|23.321.540
|% -9,78
|
|SNGYO
|4,03
|92.841.853
|% -8,82
|
|BRLSM
|11,28
|770.176.021
|% -6,93
|
|BRLSM
|11,28
|770.176.021
|% -6,93
|
|GESAN
|24,62
|587.717.081
|% -9,95
|
|MRGYO
|1,14
|423.181.255
|% -6,56
|
|TRGYO
|4,06
|322.695.469
|% 1,50
|
|ODAS
|1,47
|239.148.333
|% 0,00
|
|ODAS
|1,47
|239.148.333
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,83
|141.384.194
|% -0,54
|
|BRLSM
|11,28
|770.176.021
|% -6,93
|
|PEKGY
|0,95
|37.739.039
|% 0,00
|
|GESAN
|24,62
|587.717.081
|% -9,95
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3947
|8,3999
|% 0,34
|
|Euro
|9,8847
|9,8914
|% 0,24
|
|Sterlin
|11,4922
|11,5499
|% 0,09
|
|Frank
|9,1160
|9,1709
|% -0,06
|
|Riyal
|2,2323
|2,2435
|% 0,36
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|0,22
|
|Altın Gr.
|483
|483
|1,32
|
|Cumhuriyet
|3.200
|3.249
|1,00
|
|Tam
|3.184
|3.265
|-3,40
|
|Yarım
|1.539
|1.579
|-1,64
|
|Çeyrek
|772
|790
|-0,82
|
|Gümüş.Ons
|23,60
|23,64
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,04
|
|B. Petrol
|70,83
|70,83
|-0,45
|
Seans Raporu
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