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***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği

22.11.2021 13:59
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği


***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )

Türkçe
Fon Unvan Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Bildirim İçeriği

Eski Unvan
Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş ART Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Yeni Unvan
Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş Noksel Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
19/11/2021
Açıklamalar

Ünvan Değişikliği



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978946


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DITAS 27,72 37.238.168 % 10,00  
KENT 172,70 1.397.330 % 10,00  
KONYA 947,80 102.442.649 % 9,99  
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Tam 4.370 4.479 6,93  
Yarım 2.112 2.167 3,34  
Çeyrek 1.059 1.083 1,68  
Gümüş.Ons 24,67 24,70 0,10  
Gümüş Gr. 8,88 8,89 -0,01  
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