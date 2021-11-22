***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
22.11.2021 13:59
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Bildirim İçeriği
Eski Unvan
Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş ART Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Yeni Unvan
Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş Noksel Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
19/11/2021
Açıklamalar
Ünvan Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978946
BIST
15:201.751
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 13,18
|Açılış
|: 1.751
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.749
15:2011,2001
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0515
|Açılış
|: 11,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,2326
En Düşük
10,9592
15:2012,6375
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0702
|Açılış
|: 12,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5700
|
12,6658
En Düşük
12,3613
15:20664,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -4,06
|Açılış
|: 664,19
|
|Önceki Kapanış
|: 668,25
|
665,92
En Düşük
650,34
BIST En Aktif Hisseler15:18
|EDATA
|11,00
|38.592.712
|% 10,00
|
|DITAS
|27,72
|37.238.168
|% 10,00
|
|KENT
|172,70
|1.397.330
|% 10,00
|
|KONYA
|947,80
|102.442.649
|% 9,99
|
|SANFM
|31,96
|13.963.271
|% 9,98
|
|IDEAS
|40,14
|14.675.136
|% -10,00
|
|MERCN
|11,12
|95.822.763
|% -9,96
|
|BASGZ
|12,72
|337.963.559
|% -8,88
|
|TGSAS
|17,43
|32.475.424
|% -7,04
|
|SEYKM
|16,74
|10.544.245
|% -6,17
|
|THYAO
|17,41
|1.835.940.761
|% 1,87
|
|GARAN
|12,00
|1.125.776.061
|% -0,41
|
|SISE
|11,14
|1.070.738.678
|% -0,98
|
|KRDMD
|8,33
|844.715.233
|% 1,83
|
|TSPOR
|9,04
|555.646.186
|% 5,36
|
|ODAS
|1,65
|386.592.491
|% 3,12
|
|YKBNK
|3,55
|473.989.032
|% 0,00
|
|THYAO
|17,41
|1.835.940.761
|% 1,87
|
|KRDMD
|8,33
|844.715.233
|% 1,83
|
|SISE
|11,14
|1.070.738.678
|% -0,98
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,1907
|11,2031
|% -0,43
|
|Euro
|12,6261
|12,6417
|% -0,52
|
|Sterlin
|15,0370
|15,1124
|% -0,29
|
|Frank
|12,0454
|12,1179
|% -0,20
|
|Riyal
|2,9815
|2,9965
|% -0,30
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|-7,18
|
|Altın Gr.
|662
|663
|-5,63
|
|Cumhuriyet
|4.389
|4.455
|3,00
|
|Tam
|4.370
|4.479
|6,93
|
|Yarım
|2.112
|2.167
|3,34
|
|Çeyrek
|1.059
|1.083
|1,68
|
|Gümüş.Ons
|24,67
|24,70
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|8,88
|8,89
|-0,01
|
|B. Petrol
|78,27
|78,27
|-0,62
|
Seans Raporu
15:18
daha fazla
-
15:34GSDDE
Yüzde 6.33 oranında artışla 4.20 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 130, 722 adet işlem
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15:33XU100
Endeks 1, 752 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 85 üstünde . İşlem hacmi 15, 789.00 milyon TL de
-
15:33TATGD
Yüzde 5.71 oranında artışla 11.67 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 691, 801 adet işlem
-
15:32OYLUM
Yüzde 4.35 oranında artışla 8.87 lira fiyatla işlem gören hissede 708, 753 adet işlem
-
15:29GSDDE
Yüzde 6.84 oranında artışla 4.22 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 103, 996 adet işlem