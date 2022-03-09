***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
09.03.2022 10:23
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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YOK
Bildirim İçeriği
Eski Unvan
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BEŞİNCİ KARMA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Yeni Unvan
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EASYCEP GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
07/03/2022
Açıklamalar
FON UNVAN DEGİSİKLİGİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008625
BIST
11:452.050
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 38,43
|Açılış
|: 2.036
|
|Önceki Kapanış
|: 2.011
|
2.055
En Düşük
2.033
11:4514,6555
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 0,2049
|Açılış
|: 14,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5300
|
14,6601
En Düşük
14,4349
11:4516,0868
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 0,2824
|Açılış
|: 16,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
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16,0965
En Düşük
15,7698
11:45962,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 8,64
|Açılış
|: 962,66
|
|Önceki Kapanış
|: 954,01
|
965,22
En Düşük
949,40
BIST En Aktif Hisseler11:45
|GZNMI
|16,94
|133.724
|% 10,00
|
|GRSEL
|9,07
|279.991
|% 9,94
|
|SASA
|55,65
|1.047.775.662
|% 9,66
|
|ROYAL
|3,60
|255.370
|% 9,09
|
|AVOD
|1,87
|45.719.894
|% 8,72
|
|KAPLM
|52,00
|23.400
|% -4,67
|
|BRLSM
|9,26
|9.725.565
|% -4,04
|
|EDIP
|3,42
|4.253.005
|% -3,93
|
|EMNIS
|21,04
|10.520
|% -3,49
|
|PENTA
|309,00
|7.435.270
|% -3,44
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|THYAO
|26,22
|2.149.942.366
|% 3,64
|
|KRDMD
|14,99
|1.310.902.586
|% 2,74
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|KOZAL
|143,40
|1.183.552.950
|% -0,83
|
|SASA
|55,65
|1.047.775.662
|% 9,66
|
|SISE
|13,50
|922.842.832
|% 4,57
|
|KRDMD
|14,99
|1.310.902.586
|% 2,74
|
|THYAO
|26,22
|2.149.942.366
|% 3,64
|
|YKBNK
|3,67
|280.402.743
|% 1,38
|
|SISE
|13,50
|922.842.832
|% 4,57
|
|ODAS
|1,44
|78.470.475
|% 1,41
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6462
|14,6555
|% 1,42
|
|Euro
|16,0500
|16,0868
|% 1,79
|
|Sterlin
|19,1721
|19,2683
|% 1,52
|
|Frank
|15,7045
|15,7991
|% 1,31
|
|Riyal
|3,8904
|3,9099
|% 1,25
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.048
|2.048
|-2,95
|
|Altın Gr.
|962
|962
|8,41
|
|Cumhuriyet
|6.249
|6.343
|212,00
|
|Tam
|6.217
|6.377
|219,79
|
|Yarım
|3.005
|3.085
|106,32
|
|Çeyrek
|1.507
|1.542
|53,16
|
|Gümüş.Ons
|26,48
|26,52
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,45
|12,46
|0,17
|
|B. Petrol
|130
|130
|1,74
|