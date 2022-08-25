***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiEski UnvanRE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. MENDERES GAYRİMENKUL YATIRIM FONUYeni UnvanRE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DOWNTOWN OFİS GAYRİMENKUL YATIRIM FONUUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi20/07/2022AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 04.07.2022 tarih ve E-12233903-315.04-23666 sayılı izin yazısı ile RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş. Menderes Gayrimenkul Yatırım Fonu unvanının RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş. Downtown Ofis Gayrimenkul Yatırım Fonu olarak değiştirilmesine izin verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058450BIST