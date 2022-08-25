***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
25.08.2022 19:43
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği
Eski Unvan
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. MENDERES GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
Yeni Unvan
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DOWNTOWN OFİS GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
20/07/2022
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.07.2022 tarih ve E-12233903-315.04-23666 sayılı izin yazısı ile RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş. Menderes Gayrimenkul Yatırım Fonu unvanının RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş. Downtown Ofis Gayrimenkul Yatırım Fonu olarak değiştirilmesine izin verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058450
BIST
18:053.137
En Yüksek
|Değişim
|: 2,50%
|| 76,47
|Açılış
|: 3.076
|
|Önceki Kapanış
|: 3.060
|
3.146
En Düşük
3.075
18:0518,1662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0245
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,1795
En Düşük
18,1333
18:0518,1453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0535
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0500
|
18,2374
En Düşük
18,0804
18:051.027,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 5,60
|Açılış
|: 1.027,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,65
|
1.031,38
En Düşük
1.020,72
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HALKB
|6,49
|1.526.164.539
|% 10,00
|
|EKIZ
|10,45
|1.411.867
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,20
|576.193
|% 10,00
|
|VAKBN
|5,50
|588.899.712
|% 10,00
|
|VAKFN
|3,19
|296.625.061
|% 10,00
|
|SNPAM
|11,70
|1.213.040
|% -10,00
|
|COSMO
|29,28
|2.862.501
|% -9,96
|
|TSPOR
|5,90
|464.707.815
|% -7,23
|
|OBASE
|16,25
|214.451.212
|% -6,72
|
|KIMMR
|5,70
|71.860.968
|% -5,94
|
|ISCTR
|7,84
|8.489.851.552
|% 4,12
|
|THYAO
|70,30
|7.057.708.534
|% 2,40
|
|YKBNK
|6,56
|5.349.905.132
|% 8,61
|
|AKBNK
|11,98
|5.291.630.456
|% 8,22
|
|GARAN
|25,76
|3.264.115.960
|% 9,99
|
|ISCTR
|7,84
|8.489.851.552
|% 4,12
|
|YKBNK
|6,56
|5.349.905.132
|% 8,61
|
|EKGYO
|3,84
|2.651.223.803
|% 1,05
|
|AKBNK
|11,98
|5.291.630.456
|% 8,22
|
|DOHOL
|5,30
|1.727.016.172
|% 7,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1641
|18,1662
|% 0,14
|
|Euro
|18,1211
|18,1453
|% 0,30
|
|Sterlin
|21,4335
|21,5409
|% 0,49
|
|Frank
|18,7820
|18,8952
|% 0,49
|
|Riyal
|4,8220
|4,8461
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|7,04
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|5,19
|
|Cumhuriyet
|6.820
|6.923
|24,00
|
|Tam
|6.870
|6.935
|20,00
|
|Yarım
|3.347
|3.390
|9,00
|
|Çeyrek
|1.679
|1.695
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,23
|19,25
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,24
|11,25
|0,09
|
|B. Petrol
|101
|101
|-0,09
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 66, 67 artarak (% 2.46 ) 2, 782
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SEYKM, UTPYA, ULUFA, HKTM, QNBFB, BRMEN, VAKBN, HEDEF, HALKB, DOGUB
-
17:57
EKIZ, ALBRK, KLNMA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
AYDEM, SANFM, TSPOR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
Bu seansda işlem gören 270 hisse senedinden 186 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 74 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 10 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem