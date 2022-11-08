***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
08.11.2022 21:37
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KIZILIRMAK GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
Yeni Unvan
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. NEF GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
08/11/2022
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.11.2022 tarih ve E-12233903-315.04-28006 sayılı izin yazısı ile RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş. Kızılırmak Gayrimenkul Yatırım Fonu unvanının RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş.NEF Gayrimenkul Yatırım Fonu olarak değiştirilmesine izin verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078422
BIST
18:054.360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 28,62
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.412
En Düşük
4.297
18:0518,5787
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1017
|Açılış
|: 18,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6126
En Düşük
18,4157
18:0518,7308
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,1958
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
18,7827
En Düşük
18,4643
18:051.022,23
En Yüksek
|Değişim
|: 2,72%
|| 27,08
|Açılış
|: 1.022,23
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
1.026,75
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GUBRF
|162,80
|776.946.178
|% 10,00
|
|OTTO
|40,70
|1.098.139
|% 10,00
|
|GRSEL
|15,95
|31.682.808
|% 10,00
|
|KMPUR
|117,70
|114.465.646
|% 10,00
|
|HEKTS
|32,80
|3.168.576.061
|% 9,99
|
|KLRHO
|28,98
|184.680.778
|% -10,00
|
|VKING
|11,79
|1.506.349
|% -10,00
|
|ISKUR
|793.814,90
|1.587.630
|% -10,00
|
|SILVR
|31,06
|88.762.086
|% -9,97
|
|KIMMR
|8,25
|110.391.247
|% -9,93
|
|THYAO
|113,00
|13.413.483.178
|% 5,41
|
|EREGL
|35,74
|12.856.511.152
|% -2,40
|
|EKGYO
|5,20
|7.912.257.191
|% 8,56
|
|ASELS
|36,18
|6.081.734.935
|% 1,46
|
|KRDMD
|12,96
|4.761.558.013
|% -6,43
|
|EKGYO
|5,20
|7.912.257.191
|% 8,56
|
|ISCTR
|9,06
|3.379.602.535
|% -2,05
|
|KRDMD
|12,96
|4.761.558.013
|% -6,43
|
|EREGL
|35,74
|12.856.511.152
|% -2,40
|
|SKBNK
|2,11
|688.785.892
|% 1,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5568
|18,5787
|% 0,55
|
|Euro
|18,6858
|18,7308
|% 1,06
|
|Sterlin
|21,3546
|21,4617
|% 0,65
|
|Frank
|18,7543
|18,8673
|% 0,72
|
|Riyal
|4,9256
|4,9503
|% 0,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|37,89
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.022
|26,36
|
|Cumhuriyet
|6.669
|6.769
|-19,00
|
|Tam
|6.813
|6.899
|151,00
|
|Yarım
|3.320
|3.373
|74,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.686
|36,00
|
|Gümüş.Ons
|21,36
|21,39
|0,59
|
|Gümüş Gr.
|12,71
|12,73
|0,37
|
|B. Petrol
|95,46
|95,46
|-2,46
|