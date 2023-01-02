***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
02.01.2023 15:05
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ARAS GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
Yeni Unvan
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ATIŞ INVEST DOWNTOWN AVM GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
29/12/2022
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.12.2022 tarih ve E-12233903-315.04-30804 sayılı izin yazısı ile RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş. Aras Gayrimenkul Yatırım Fonu unvanının RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş.Atış Invest Downtown AVM Gayrimenkul Yatırım Fonu olarak değiştirilmesine izin verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092173
BIST
16:195.654
En Yüksek
|Değişim
|: 2,63%
|| 144,78
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.660
En Düşük
5.568
16:1918,7236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0221
|Açılış
|: 18,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
16:1920,0312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0036
|Açılış
|: 20,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1500
|
20,1252
En Düşük
19,9301
16:191.098,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,39
|Açılış
|: 1.098,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler16:19
|EGEEN
|6.812,30
|603.328.698
|% 10,00
|
|KONYA
|3.773,00
|153.404.757
|% 10,00
|
|ULUSE
|258,50
|30.552.783
|% 10,00
|
|BFREN
|4.323,00
|21.135.147
|% 10,00
|
|POLTK
|1.540,00
|16.085.732
|% 10,00
|
|PRDGS
|9,00
|239.276.850
|% -10,00
|
|COSMO
|110,00
|2.465.788
|% -8,18
|
|UMPAS
|6,85
|2.442.992
|% -7,43
|
|OTTO
|99,50
|214.397
|% -7,01
|
|BRKVY
|33,04
|53.211.710
|% -6,82
|
|EREGL
|42,40
|7.161.399.456
|% 2,76
|
|THYAO
|145,70
|6.109.223.432
|% 3,41
|
|EKGYO
|9,43
|5.878.519.075
|% 8,02
|
|TCELL
|40,30
|4.232.906.513
|% 6,39
|
|ASELS
|63,65
|4.145.487.374
|% 2,41
|
|EKGYO
|9,43
|5.878.519.075
|% 8,02
|
|YKBNK
|12,05
|2.564.060.832
|% 2,03
|
|DOHOL
|11,06
|2.252.415.013
|% 4,54
|
|PETKM
|20,30
|3.478.227.192
|% 1,70
|
|ISCTR
|13,14
|2.224.655.431
|% 2,90
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7196
|18,7225
|% 0,11
|
|Euro
|19,9871
|20,0452
|% 0,09
|
|Sterlin
|22,4955
|22,6083
|% -0,20
|
|Frank
|20,1732
|20,2948
|% 0,14
|
|Riyal
|4,9633
|4,9882
|% 0,05
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.826
|1,42
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.099
|2,64
|
|Cumhuriyet
|7.405
|7.517
|36,00
|
|Tam
|7.443
|7.501
|68,00
|
|Yarım
|3.605
|3.667
|34,00
|
|Çeyrek
|1.808
|1.833
|17,00
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,02
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,42
|14,46
|0,06
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|
Seans Raporu
16:19
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16:33FLAP
Yüzde 9.98 oranında artışla 13.55 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 572, 976 adet işlem
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16:32AKFGY
Yüzde 6.63 oranında artışla 5.63 lira fiyatla işlem gören hissede 149, 206, 254 adet işlem
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16:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 137, 56 artarak (% 2.83 ) 4, 998
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16:31
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16:31
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