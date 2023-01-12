***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEski UnvanRE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KOLEKTİF GAYRİMENKUL YATIRIM FONUYeni UnvanRE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İZMİR TARİHİ KEMERALTI GAYRİMENKUL YATIRIM FONUUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi10/01/2023AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 06.01.2023 tarih ve E-12233903-315.04-31386 sayılı izin yazısı ile RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş. Kolektif Gayrimenkul Yatırım Fonu unvanının RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş. İzmir Tarihi Kemeraltı Gayrimenkul Yatırım Fonu olarak değiştirilmesine izin verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101639BIST