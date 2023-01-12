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***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği

12.01.2023 22:08
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği


***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )

Türkçe
Fon Unvan Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Eski Unvan
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KOLEKTİF GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
Yeni Unvan
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İZMİR TARİHİ KEMERALTI GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
10/01/2023
Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.01.2023 tarih ve E-12233903-315.04-31386 sayılı izin yazısı ile RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş. Kolektif Gayrimenkul Yatırım Fonu unvanının RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş. İzmir Tarihi Kemeraltı Gayrimenkul Yatırım Fonu olarak değiştirilmesine izin verilmiştir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101639


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