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***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

29.01.2021 10:16



***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Açıklamalar

                                 KONU: 2021 Yılı Gayrimenkul Değerleme Kuruluşu Seçimi Hakkında

 
Şirketimizin 27.01.2021 tarih ve 2021/10 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile,
 
 
1-Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (III-52.3) 29. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, kurucusu olduğumuz Re-Pie Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Anadolu Stratejik Gayrimenkul Yatırım Fonu portföyünde değerleme yaptırılması gereken tüm varlıklar için 2021 yılı içerisinde değerleme hizmetinin Terra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'den, 2021 yılı içerisinde fon portföyüne alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için değerleme hizmetinin TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. ile Terra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'den alınmasına,
2-Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (III-52.3) 29. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, kurucusu olduğumuz Re-Pie Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Avrupa Stratejik Gayrimenkul Yatırım Fonu portföyünde değerleme yaptırılması gereken tüm varlıklar için 2021 yılı içerisinde değerleme hizmetinin Terra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'den, 2021 yılı içerisinde fon portföyüne alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için değerleme hizmetinin TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. ile Terra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'den alınmasına,
3-Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (III-52.3) 29. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, kurucusu olduğumuz Re-Pie Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Avrasya Stratejik Gayrimenkul Yatırım Fonu portföyünde değerleme yaptırılması gereken tüm varlıklar için 2021 yılı içerisinde değerleme hizmetinin Terra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'den, 2021 yılı içerisinde fon portföyüne alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için değerleme hizmetinin TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. ile Terra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'den alınmasına ,
4-Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (III-52.3) 29. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, kurucusu olduğumuz Re-Pie Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Neva Gayrimenkul Yatırım Fonu portföyünde değerleme yaptırılması gereken tüm varlıklar için 2021 yılı içerisinde değerleme hizmetinin Terra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'den, 2021 yılı içerisinde fon portföyüne alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için değerleme hizmetinin TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. ile Terra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'den alınmasına,
5-Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (III-52.3) 29. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, kurucusu olduğumuz Re-Pie Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Milenyum Gayrimenkul Yatırım Fonu portföyünde değerleme yaptırılması gereken tüm varlıklar için 2021 yılı içerisinde değerleme hizmetinin Terra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'den, 2021 yılı içerisinde fon portföyüne alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için değerleme hizmetinin TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. ile Terra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'den alınmasına,
6-Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (III-52.3) 29. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, kurucusu olduğumuz Re-Pie Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Asya Stratejik Gayrimenkul Yatırım Fonu portföyünde değerleme yaptırılması gereken tüm varlıklar için 2021 yılı içerisinde değerleme hizmetinin TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'den, 2021 yılı içerisinde fon portföyüne alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için değerleme hizmetinin TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. ile Terra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'den alınmasına,
7-Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (III-52.3) 29. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, kurucusu olduğumuz Re-Pie Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Novada Urfa Gayrimenkul Yatırım Fonu portföyünde değerleme yaptırılması gereken tüm varlıklar için 2021 yılı içerisinde değerleme hizmetinin TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'den, 2021 yılı içerisinde fon portföyüne alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için değerleme hizmetinin TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. ile Terra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'den alınmasına,
8-Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (III-52.3) 29. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, kurucusu olduğumuz Re-Pie Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Maslak 1453 Gayrimenkul Yatırım Fonu portföyünde değerleme yaptırılması gereken tüm varlıklar için 2021 yılı içerisinde değerleme hizmetinin TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'den, 2021 yılı içerisinde fon portföyüne alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için değerleme hizmetinin TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. ile Terra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'den alınmasına ,
 
 
oy birliği ile karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905797


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