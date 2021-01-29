***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokBildirim İçeriğiAçıklamalarKONU: 2021 Yılı Gayrimenkul Değerleme Kuruluşu Seçimi HakkındaŞirketimizin 27.01.2021 tarih ve 2021/10 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile,1-Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (III-52.3) 29. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, kurucusu olduğumuz Re-Pie Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Anadolu Stratejik Gayrimenkul Yatırım Fonu portföyünde değerleme yaptırılması gereken tüm varlıklar için 2021 yılı içerisinde değerleme hizmetinin Terra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'den, 2021 yılı içerisinde fon portföyüne alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için değerleme hizmetinin TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. ile Terra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'den alınmasına,2-Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (III-52.3) 29. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, kurucusu olduğumuz Re-Pie Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Avrupa Stratejik Gayrimenkul Yatırım Fonu portföyünde değerleme yaptırılması gereken tüm varlıklar için 2021 yılı içerisinde değerleme hizmetinin Terra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'den, 2021 yılı içerisinde fon portföyüne alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için değerleme hizmetinin TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. ile Terra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'den alınmasına,3-Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (III-52.3) 29. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, kurucusu olduğumuz Re-Pie Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Avrasya Stratejik Gayrimenkul Yatırım Fonu portföyünde değerleme yaptırılması gereken tüm varlıklar için 2021 yılı içerisinde değerleme hizmetinin Terra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'den, 2021 yılı içerisinde fon portföyüne alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için değerleme hizmetinin TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. ile Terra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'den alınmasına ,4-Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (III-52.3) 29. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, kurucusu olduğumuz Re-Pie Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Neva Gayrimenkul Yatırım Fonu portföyünde değerleme yaptırılması gereken tüm varlıklar için 2021 yılı içerisinde değerleme hizmetinin Terra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'den, 2021 yılı içerisinde fon portföyüne alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için değerleme hizmetinin TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. ile Terra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'den alınmasına,5-Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (III-52.3) 29. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, kurucusu olduğumuz Re-Pie Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Milenyum Gayrimenkul Yatırım Fonu portföyünde değerleme yaptırılması gereken tüm varlıklar için 2021 yılı içerisinde değerleme hizmetinin Terra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'den, 2021 yılı içerisinde fon portföyüne alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için değerleme hizmetinin TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. ile Terra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'den alınmasına,6-Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (III-52.3) 29. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, kurucusu olduğumuz Re-Pie Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Asya Stratejik Gayrimenkul Yatırım Fonu portföyünde değerleme yaptırılması gereken tüm varlıklar için 2021 yılı içerisinde değerleme hizmetinin TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'den, 2021 yılı içerisinde fon portföyüne alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için değerleme hizmetinin TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. ile Terra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'den alınmasına,7-Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (III-52.3) 29. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, kurucusu olduğumuz Re-Pie Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Novada Urfa Gayrimenkul Yatırım Fonu portföyünde değerleme yaptırılması gereken tüm varlıklar için 2021 yılı içerisinde değerleme hizmetinin TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'den, 2021 yılı içerisinde fon portföyüne alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için değerleme hizmetinin TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. ile Terra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'den alınmasına,8-Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (III-52.3) 29. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, kurucusu olduğumuz Re-Pie Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Maslak 1453 Gayrimenkul Yatırım Fonu portföyünde değerleme yaptırılması gereken tüm varlıklar için 2021 yılı içerisinde değerleme hizmetinin TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'den, 2021 yılı içerisinde fon portföyüne alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için değerleme hizmetinin TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. ile Terra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'den alınmasına ,oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905797BIST