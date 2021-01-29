***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
29.01.2021 15:16
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Spk Onaylı Ünvan Değişikliği-Saklamacı Değişikliği ve Diğer tadiller
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906086
BIST
16:271.478
En Yüksek
|Değişim
|: -1,35%
|| -20,19
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
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1.496
En Düşük
1.474
16:277,2916
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0426
|Açılış
|: 7,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
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7,3849
En Düşük
7,2786
16:278,8626
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0413
|Açılış
|: 8,8200
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|Önceki Kapanış
|: 8,9350
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8,9400
En Düşük
8,8373
16:27437,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 3,16
|Açılış
|: 437,59
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|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
440,43
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler16:27
|PKENT
|1.524,60
|21.918.057
|% 10,00
|
|ISKPL
|19,48
|610.425
|% 9,99
|
|ARENA
|56,75
|59.588.942
|% 9,98
|
|GLBMD
|9,04
|28.875.247
|% 9,98
|
|YAPRK
|112,40
|5.571.762
|% 9,98
|
|BURVA
|44,10
|18.518.338
|% -10,00
|
|INVEO
|120,40
|22.445.570
|% -9,95
|
|KAPLM
|36,96
|7.696.107
|% -8,29
|
|PARSN
|28,64
|198.373.855
|% -8,26
|
|BRMEN
|2,70
|278.850
|% -8,16
|
|GUBRF
|72,75
|2.068.244.822
|% 5,28
|
|GARAN
|9,31
|1.689.448.138
|% -0,85
|
|KOZAL
|115,80
|1.183.381.451
|% -1,36
|
|KARSN
|5,15
|1.085.544.091
|% 3,21
|
|DOHOL
|3,85
|1.069.453.516
|% 3,49
|
|EKGYO
|2,34
|980.256.661
|% -1,27
|
|DOHOL
|3,85
|1.069.453.516
|% 3,49
|
|KARSN
|5,15
|1.085.544.091
|% 3,21
|
|GARAN
|9,31
|1.689.448.138
|% -0,85
|
|ODAS
|3,79
|688.942.858
|% -1,30
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2872
|7,2916
|% -0,58
|
|Euro
|8,8568
|8,8626
|% -0,46
|
|Sterlin
|9,9865
|10,0365
|% -0,55
|
|Frank
|8,1693
|8,2185
|% -0,67
|
|Riyal
|1,9389
|1,9487
|% -0,54
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.870
|27,91
|
|Altın Gr.
|439
|439
|4,21
|
|Cumhuriyet
|2.901
|2.944
|-20,00
|
|Tam
|2.883
|2.958
|-24,04
|
|Yarım
|1.393
|1.431
|-11,63
|
|Çeyrek
|699
|715
|-5,82
|
|Gümüş.Ons
|27,49
|27,52
|0,93
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,15
|
|B. Petrol
|55,61
|55,61
|0,51
|