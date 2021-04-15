***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
15.04.2021 14:31
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yok
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Açıklamalar
ihraç belgesi değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928470
BIST
14:351.405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -3,97
|Açılış
|: 1.410
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|Önceki Kapanış
|: 1.409
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1.419
En Düşük
1.398
14:358,1122
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
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|Açılış
|: 8,1100
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|Önceki Kapanış
|: 8,0900
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8,1571
En Düşük
8,0064
14:359,7276
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
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|Açılış
|: 9,6950
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|Önceki Kapanış
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9,7728
En Düşük
9,6004
14:35456,47
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 6,14
|Açılış
|: 456,47
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|Önceki Kapanış
|: 450,33
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458,00
En Düşük
449,68
BIST En Aktif Hisseler14:33
|TRGYO
|3,85
|270.812.632
|% 10,00
|
|BTCIM
|13,73
|8.053.441
|% 9,93
|
|BRKO
|1,54
|1.115.252
|% 8,45
|
|MMCAS
|5,40
|21.997
|% 8,00
|
|SAYAS
|29,74
|32.809.067
|% 7,29
|
|ITTFH
|2,34
|127.227.616
|% -10,00
|
|SNKRN
|34,20
|871.334
|% -10,00
|
|TUREX
|17,38
|494.710.158
|% -9,99
|
|TKURU
|298,30
|1.516.259
|% -9,99
|
|KRTEK
|14,63
|10.472.221
|% -9,97
|
|GARAN
|7,26
|4.319.004.931
|% 3,86
|
|EREGL
|18,19
|1.057.648.433
|% 3,82
|
|SASA
|46,40
|968.590.102
|% -0,30
|
|KRDMD
|7,77
|943.184.216
|% 5,00
|
|YKBNK
|2,18
|869.889.715
|% 1,40
|
|GARAN
|7,26
|4.319.004.931
|% 3,86
|
|YKBNK
|2,18
|869.889.715
|% 1,40
|
|TSKB
|1,33
|195.263.522
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,01
|661.915.925
|% 1,42
|
|KRDMD
|7,77
|943.184.216
|% 5,00
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1075
|8,1117
|% 0,51
|
|Euro
|9,7151
|9,7260
|% 0,45
|
|Sterlin
|11,1667
|11,2227
|% 0,80
|
|Frank
|8,7674
|8,8202
|% 0,74
|
|Riyal
|2,1609
|2,1718
|% 0,78
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|10,65
|
|Altın Gr.
|456
|456
|5,44
|
|Cumhuriyet
|2.994
|3.039
|-3,00
|
|Tam
|2.997
|3.075
|15,09
|
|Yarım
|1.449
|1.487
|7,30
|
|Çeyrek
|727
|744
|3,66
|
|Gümüş.Ons
|25,49
|25,53
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,67
|6,68
|0,08
|
|B. Petrol
|66,51
|66,51
|-0,07
|