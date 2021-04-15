***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
15.04.2021 14:36
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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duyuru metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928474
BIST
16:091.412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,34
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.419
En Düşük
1.398
16:098,0870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0163
|Açılış
|: 8,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,1571
En Düşük
8,0064
16:099,6914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0088
|Açılış
|: 9,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6550
|
9,7728
En Düşük
9,6004
16:09454,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 4,06
|Açılış
|: 454,38
|
|Önceki Kapanış
|: 450,33
|
458,00
En Düşük
449,68
BIST En Aktif Hisseler16:09
|TRGYO
|3,85
|271.905.766
|% 10,00
|
|CEOEM
|6,94
|77.426.381
|% 9,98
|
|BTCIM
|13,73
|8.152.750
|% 9,93
|
|BRKO
|1,54
|1.115.252
|% 8,45
|
|MMCAS
|5,40
|21.997
|% 8,00
|
|ITTFH
|2,34
|161.269.140
|% -10,00
|
|SNKRN
|34,20
|871.334
|% -10,00
|
|TUREX
|17,38
|499.679.673
|% -9,99
|
|TKURU
|298,30
|1.564.584
|% -9,99
|
|KRTEK
|14,63
|11.218.522
|% -9,97
|
|GARAN
|7,28
|4.838.882.430
|% 4,15
|
|EREGL
|18,24
|1.332.214.996
|% 4,11
|
|KRDMD
|7,69
|1.092.838.077
|% 3,92
|
|SASA
|46,46
|1.082.558.892
|% -0,17
|
|MTRKS
|53,20
|1.054.819.247
|% -2,39
|
|GARAN
|7,28
|4.838.882.430
|% 4,15
|
|YKBNK
|2,19
|1.043.472.662
|% 1,86
|
|TSKB
|1,34
|226.507.457
|% 0,75
|
|AKBNK
|5,02
|800.609.017
|% 1,62
|
|EKGYO
|1,86
|268.978.927
|% -0,53
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0817
|8,0870
|% 0,20
|
|Euro
|9,6809
|9,6914
|% 0,09
|
|Sterlin
|11,1085
|11,1642
|% 0,28
|
|Frank
|8,7133
|8,7658
|% 0,11
|
|Riyal
|2,1492
|2,1600
|% 0,24
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.750
|13,50
|
|Altın Gr.
|455
|455
|4,57
|
|Cumhuriyet
|3.004
|3.049
|7,00
|
|Tam
|2.989
|3.066
|6,69
|
|Yarım
|1.445
|1.483
|3,24
|
|Çeyrek
|725
|742
|1,62
|
|Gümüş.Ons
|25,59
|25,62
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,66
|6,66
|0,06
|
|B. Petrol
|66,35
|66,35
|-0,23
|
Seans Raporu
16:09
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16:22EREGL
Yüzde 4.17 oranında artışla 18.25 lira fiyatla işlem gören hissede 74, 156, 340 adet işlem
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, KOZAA, ARCLK
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16:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, EREGL, KRDMD
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16:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 46 artarak (% 0.37 ) 1, 222
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : TRGYO, CEOEM, BTCIM