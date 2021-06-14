***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
14.06.2021 14:55
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Finansal Raporlara ilişkin 31/12/2020 itibariyle fon henüz fiyatlanmaya başlamadığı için bildirim yapılamamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942176
BIST
14:421.463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,86
|Açılış
|: 1.467
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.469
En Düşük
1.458
14:428,3630
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0312
|Açılış
|: 8,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3850
|
8,3938
En Düşük
8,3031
14:4210,1390
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0242
|Açılış
|: 10,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1706
En Düşük
10,0527
14:42498,55
En Yüksek
|Değişim
|: -1,62%
|| -8,20
|Açılış
|: 498,55
|
|Önceki Kapanış
|: 506,76
|
506,82
En Düşük
496,61
BIST En Aktif Hisseler14:40
|VAKKO
|13,75
|44.529.642
|% 10,00
|
|OYYAT
|24,78
|47.552.969
|% 9,94
|
|MERIT
|22,58
|546.955
|% 9,91
|
|ULAS
|4,59
|7.792.689
|% 9,81
|
|EUKYO
|6,43
|4.070.091
|% 9,73
|
|TKURU
|142,00
|2.223.200
|% -9,96
|
|UTPYA
|24,30
|4.063.459
|% -9,93
|
|YESIL
|2,85
|4.575.852
|% -9,81
|
|MZHLD
|47,00
|2.203.533
|% -6,19
|
|CASA
|142,90
|360.508
|% -4,73
|
|THYAO
|14,72
|1.125.475.229
|% 0,89
|
|GARAN
|8,43
|579.423.436
|% -0,35
|
|FENER
|39,78
|439.430.236
|% 6,08
|
|YKBNK
|2,26
|385.625.787
|% -0,44
|
|BOBET
|5,74
|382.862.097
|% 7,29
|
|YKBNK
|2,26
|385.625.787
|% -0,44
|
|EKGYO
|2,22
|316.184.278
|% 0,00
|
|THYAO
|14,72
|1.125.475.229
|% 0,89
|
|GARAN
|8,43
|579.423.436
|% -0,35
|
|BOBET
|5,74
|382.862.097
|% 7,29
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3606
|8,3629
|% -0,37
|
|Euro
|10,1353
|10,1385
|% -0,24
|
|Sterlin
|11,7527
|11,8116
|% -0,46
|
|Frank
|9,2721
|9,3279
|% -0,41
|
|Riyal
|2,2231
|2,2342
|% -0,38
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.856
|-22,01
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-8,17
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|-56,00
|
|Tam
|3.284
|3.367
|-54,25
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|-26,24
|
|Çeyrek
|796
|814
|-13,12
|
|Gümüş.Ons
|27,66
|27,69
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|7,43
|7,43
|-0,11
|
|B. Petrol
|73,14
|73,14
|0,45
|
Seans Raporu
14:40
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14:54KUTPO
Yüzde 4.72 oranında artışla 33.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 964, 982 adet işlem
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14:53XU100
Endeks 1, 463 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 11 üstünde . İşlem hacmi 7, 992.00 milyon TL de
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14:52OYYAT
Yüzde 9.94 oranında artışla 24.78 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 918, 729 adet işlem
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14:51SRVGY
Yüzde 4.76 oranında artışla 91.40 lira fiyatla işlem gören hissede 296, 862 adet işlem
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14:50UNLU
Yüzde 6.04 oranında artışla 6.50 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 158, 215 adet işlem