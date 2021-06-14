***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokBildirim İçeriğiAçıklamalarFinansal Raporlara ilişkin 31/12/2020 itibariyle fon henüz fiyatlanmaya başlamadığı için bildirim yapılamamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942176BIST