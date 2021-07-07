***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
07.07.2021 15:49
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
içtüzük- değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947701
BIST
15:411.389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 6,35
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.391
En Düşük
1.384
15:418,6779
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0083
|Açılış
|: 8,6780
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6921
En Düşük
8,6528
15:4110,2599
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0146
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
15:41504,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 2,33
|Açılış
|: 504,28
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,81
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler15:41
|TUREX
|10,52
|19.645.143
|% 9,93
|
|IDGYO
|1,92
|25.113.248
|% 9,71
|
|AGYO
|2,27
|28.840.285
|% 8,61
|
|TUCLK
|13,97
|62.300.832
|% 8,38
|
|LOGO
|37,38
|97.876.796
|% 7,41
|
|TKURU
|215,20
|6.383.803
|% -10,00
|
|DENGE
|2,15
|1.524.406
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,19
|166.531
|% -9,38
|
|VKFYO
|7,21
|829.280
|% -8,39
|
|MMCAS
|5,80
|101.876
|% -7,94
|
|GARAN
|8,75
|943.408.026
|% 1,63
|
|KRDMD
|7,15
|533.574.858
|% 3,32
|
|THYAO
|13,94
|471.595.968
|% 0,43
|
|YKBNK
|2,27
|443.172.956
|% 2,25
|
|AKBNK
|5,38
|435.929.293
|% 0,19
|
|YKBNK
|2,27
|443.172.956
|% 2,25
|
|PEKGY
|1,25
|170.724.581
|% -6,02
|
|GARAN
|8,75
|943.408.026
|% 1,63
|
|AKBNK
|5,38
|435.929.293
|% 0,19
|
|KRDMD
|7,15
|533.574.858
|% 3,32
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6750
|8,6779
|% -0,10
|
|Euro
|10,2562
|10,2599
|% -0,14
|
|Sterlin
|11,9690
|12,0290
|% 0,16
|
|Frank
|9,3634
|9,4198
|% 0,06
|
|Riyal
|2,3080
|2,3195
|% -0,05
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|8,49
|
|Altın Gr.
|504
|504
|2,16
|
|Cumhuriyet
|3.339
|3.390
|0,00
|
|Tam
|3.323
|3.406
|-3,14
|
|Yarım
|1.606
|1.647
|-1,52
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,76
|
|Gümüş.Ons
|26,28
|26,32
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,36
|0,05
|
|B. Petrol
|74,81
|74,81
|0,28
|