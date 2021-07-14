***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
14.07.2021 12:24
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Perakende Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951054
BIST
13:461.367
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 20,17
|Açılış
|: 1.349
|
|Önceki Kapanış
|: 1.347
|
1.367
En Düşük
1.349
13:468,6273
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0080
|Açılış
|: 8,6130
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5950
|
8,6484
En Düşük
8,6062
13:4610,1821
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0179
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1500
|
10,2002
En Düşük
10,1397
13:46503,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,47
|Açılış
|: 503,44
|
|Önceki Kapanış
|: 500,97
|
504,58
En Düşük
499,70
BIST En Aktif Hisseler13:46
|KRTEK
|8,37
|13.483.389
|% 9,99
|
|VBTYZ
|14,43
|128.303.989
|% 9,98
|
|EDATA
|8,12
|50.850.594
|% 9,88
|
|DITAS
|14,30
|11.165.737
|% 8,01
|
|SNKRN
|28,00
|330.319
|% 7,69
|
|TKURU
|202,20
|749.785
|% -5,95
|
|DENGE
|1,10
|582.390
|% -4,35
|
|SILVR
|6,35
|12.738.983
|% -3,64
|
|BANVT
|61,00
|1.540.595
|% -3,48
|
|BASCM
|11,50
|59.459
|% -3,36
|
|SASA
|30,08
|1.003.977.986
|% 6,14
|
|GARAN
|8,47
|601.392.437
|% 0,24
|
|THYAO
|13,15
|372.208.552
|% 0,38
|
|KRDMD
|7,28
|237.247.734
|% 2,68
|
|YKBNK
|2,31
|213.782.560
|% 1,76
|
|PEKGY
|1,06
|147.014.731
|% 6,00
|
|YKBNK
|2,31
|213.782.560
|% 1,76
|
|GARAN
|8,47
|601.392.437
|% 0,24
|
|EKGYO
|1,80
|63.089.287
|% 0,56
|
|PETKM
|5,33
|181.328.867
|% 1,72
|
|13:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6234
|8,6273
|% 0,09
|
|Euro
|10,1786
|10,1821
|% 0,18
|
|Sterlin
|11,9211
|11,9809
|% 0,43
|
|Frank
|9,3361
|9,3923
|% -0,08
|
|Riyal
|2,2920
|2,3035
|% 0,03
|
|13:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|8,23
|
|Altın Gr.
|504
|504
|2,72
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.380
|14,00
|
|Tam
|3.315
|3.399
|16,43
|
|Yarım
|1.602
|1.644
|7,95
|
|Çeyrek
|804
|822
|3,97
|
|Gümüş.Ons
|26,14
|26,17
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,26
|0,06
|
|B. Petrol
|76,05
|76,05
|-0,44
|