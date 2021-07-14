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***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

14.07.2021 12:24



***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951054


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BIST En Aktif Hisseler13:46
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KRTEK 8,37 13.483.389 % 9,99  
VBTYZ 14,43 128.303.989 % 9,98  
EDATA 8,12 50.850.594 % 9,88  
DITAS 14,30 11.165.737 % 8,01  
SNKRN 28,00 330.319 % 7,69  
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13:46 Alış Satış %  
Dolar 8,6234 8,6273 % 0,09  
Euro 10,1786 10,1821 % 0,18  
Sterlin 11,9211 11,9809 % 0,43  
Frank 9,3361 9,3923 % -0,08  
Riyal 2,2920 2,3035 % 0,03  
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13:46 Alış Satış %  
Altın Ons 1.816 1.816 8,23  
Altın Gr. 504 504 2,72  
Cumhuriyet 3.330 3.380 14,00  
Tam 3.315 3.399 16,43  
Yarım 1.602 1.644 7,95  
Çeyrek 804 822 3,97  
Gümüş.Ons 26,14 26,17 0,16  
Gümüş Gr. 7,25 7,26 0,06  
B. Petrol 76,05 76,05 -0,44  
Seans Raporu 13:46
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