***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
14.07.2021 12:50
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ihraç belgesi değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951058
BIST
14:121.367
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 20,58
|Açılış
|: 1.349
|
|Önceki Kapanış
|: 1.347
|
1.368
En Düşük
1.349
14:128,6094
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0099
|Açılış
|: 8,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5950
|
8,6484
En Düşük
8,5996
14:1210,1682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0040
|Açılış
|: 10,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1500
|
10,2002
En Düşük
10,1397
14:12503,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,53
|Açılış
|: 503,50
|
|Önceki Kapanış
|: 500,97
|
504,58
En Düşük
499,70
BIST En Aktif Hisseler14:12
|KRTEK
|8,37
|14.981.635
|% 9,99
|
|VBTYZ
|14,43
|128.479.529
|% 9,98
|
|EDATA
|8,12
|50.891.966
|% 9,88
|
|MERIT
|17,50
|1.366.042
|% 9,10
|
|DITAS
|14,37
|11.536.738
|% 8,53
|
|BRMEN
|1,86
|27.139
|% -7,00
|
|DENGE
|1,08
|952.715
|% -6,09
|
|TKURU
|202,30
|1.257.963
|% -5,91
|
|BANVT
|61,45
|1.629.118
|% -2,77
|
|SILVR
|6,42
|14.835.551
|% -2,58
|
|SASA
|30,00
|1.025.441.980
|% 5,86
|
|GARAN
|8,49
|671.178.133
|% 0,47
|
|THYAO
|13,14
|381.500.604
|% 0,31
|
|KRDMD
|7,27
|243.601.399
|% 2,54
|
|YKBNK
|2,33
|228.240.458
|% 2,64
|
|PEKGY
|1,04
|166.928.860
|% 4,00
|
|YKBNK
|2,33
|228.240.458
|% 2,64
|
|GARAN
|8,49
|671.178.133
|% 0,47
|
|EKGYO
|1,81
|69.617.187
|% 1,12
|
|PETKM
|5,31
|193.435.802
|% 1,34
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6077
|8,6094
|% -0,11
|
|Euro
|10,1585
|10,1682
|% 0,04
|
|Sterlin
|11,9189
|11,9787
|% 0,41
|
|Frank
|9,3429
|9,3992
|% -0,01
|
|Riyal
|2,2917
|2,3032
|% 0,02
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|8,94
|
|Altın Gr.
|503
|503
|2,45
|
|Cumhuriyet
|3.331
|3.381
|15,00
|
|Tam
|3.316
|3.399
|17,24
|
|Yarım
|1.603
|1.644
|8,34
|
|Çeyrek
|804
|822
|4,17
|
|Gümüş.Ons
|26,15
|26,18
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,26
|0,06
|
|B. Petrol
|75,97
|75,97
|-0,52
|