***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
27.07.2021 09:22
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yok
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Açıklamalar
İhraç Belgesi Değişiklik
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951911
BIST
10:411.345
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -4,09
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.349
|
1.349
En Düşük
1.342
10:418,5736
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0213
|Açılış
|: 8,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,5770
En Düşük
8,5413
10:4110,1240
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0181
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0950
|
10,1319
En Düşük
10,0796
10:41495,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,59
|Açılış
|: 495,91
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
496,00
En Düşük
493,54
BIST En Aktif Hisseler10:41
|IDGYO
|2,32
|13.304.125
|% 9,95
|
|DIRIT
|3,72
|147.554
|% 9,73
|
|EDIP
|5,52
|46.373.710
|% 9,09
|
|YAYLA
|5,26
|80.226.811
|% 8,01
|
|AVHOL
|5,66
|6.191.623
|% 7,81
|
|ORMA
|26,00
|11.960
|% -5,80
|
|AVOD
|5,40
|2.228.932
|% -4,42
|
|DERHL
|4,47
|4.575.169
|% -4,08
|
|SANFM
|20,08
|1.055.315
|% -3,28
|
|MZHLD
|39,00
|118.680
|% -3,18
|
|PETKM
|5,35
|145.331.553
|% -1,29
|
|THYAO
|12,31
|145.049.066
|% 0,00
|
|GARAN
|8,13
|118.440.563
|% -0,25
|
|SASA
|29,40
|83.871.123
|% -0,94
|
|KRDMD
|7,34
|81.926.870
|% -0,94
|
|YKBNK
|2,24
|78.705.838
|% -0,88
|
|PETKM
|5,35
|145.331.553
|% -1,29
|
|EKGYO
|1,80
|45.918.538
|% -0,55
|
|YAYLA
|5,26
|80.226.811
|% 8,01
|
|GARAN
|8,13
|118.440.563
|% -0,25
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5707
|8,5736
|% 0,25
|
|Euro
|10,0733
|10,1240
|% 0,18
|
|Sterlin
|11,7829
|11,8420
|% -0,01
|
|Frank
|9,3091
|9,3652
|% 0,09
|
|Riyal
|2,2783
|2,2897
|% 0,21
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|2,50
|
|Altın Gr.
|496
|496
|1,39
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.339
|-8,00
|
|Tam
|3.270
|3.352
|-14,94
|
|Yarım
|1.580
|1.622
|-7,23
|
|Çeyrek
|793
|811
|-3,61
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,22
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,94
|6,95
|0,01
|
|B. Petrol
|73,53
|73,53
|-0,17
|