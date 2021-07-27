***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
27.07.2021 09:42
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951929
BIST
10:591.346
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -3,27
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.349
|
1.349
En Düşük
1.342
10:598,5702
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0179
|Açılış
|: 8,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,5770
En Düşük
8,5413
10:5910,0995
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0064
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0950
|
10,1319
En Düşük
10,0796
10:59495,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,17
|Açılış
|: 495,49
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
496,36
En Düşük
493,54
BIST En Aktif Hisseler10:59
|IDGYO
|2,32
|13.523.260
|% 9,95
|
|EDIP
|5,56
|55.171.844
|% 9,88
|
|YAYLA
|5,35
|103.874.983
|% 9,86
|
|DIRIT
|3,72
|147.554
|% 9,73
|
|AVHOL
|5,72
|7.352.957
|% 8,95
|
|ORMA
|26,00
|11.960
|% -5,80
|
|SANFM
|19,70
|1.607.241
|% -5,11
|
|KUTPO
|50,00
|12.145.691
|% -4,31
|
|DERHL
|4,47
|5.640.106
|% -4,08
|
|AYCES
|56,50
|532.328
|% -3,91
|
|THYAO
|12,34
|188.409.288
|% 0,24
|
|PETKM
|5,35
|149.690.226
|% -1,29
|
|GARAN
|8,14
|143.409.235
|% -0,12
|
|YAYLA
|5,35
|103.874.983
|% 9,86
|
|SASA
|29,40
|95.285.466
|% -0,94
|
|YKBNK
|2,23
|82.799.108
|% -1,33
|
|PEKGY
|1,01
|35.888.894
|% 1,00
|
|PETKM
|5,35
|149.690.226
|% -1,29
|
|EKGYO
|1,80
|46.797.826
|% -0,55
|
|YAYLA
|5,35
|103.874.983
|% 9,86
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5675
|8,5702
|% 0,21
|
|Euro
|10,0913
|10,0995
|% -0,06
|
|Sterlin
|11,7842
|11,8433
|% 0,00
|
|Frank
|9,3055
|9,3616
|% 0,05
|
|Riyal
|2,2787
|2,2901
|% 0,23
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|0,69
|
|Altın Gr.
|496
|496
|1,42
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.339
|-8,00
|
|Tam
|3.270
|3.352
|-14,94
|
|Yarım
|1.580
|1.622
|-7,23
|
|Çeyrek
|793
|811
|-3,61
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,19
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,93
|6,94
|0,01
|
|B. Petrol
|73,33
|73,33
|-0,37
|