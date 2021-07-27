***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
27.07.2021 10:00
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951938
BIST
11:171.346
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -3,51
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.349
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1.349
En Düşük
1.342
11:178,5732
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0209
|Açılış
|: 8,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5770
En Düşük
8,5413
11:1710,1011
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0048
|Açılış
|: 10,0750
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|Önceki Kapanış
|: 10,1000
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10,1319
En Düşük
10,0795
11:17494,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,33
|Açılış
|: 494,65
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
496,36
En Düşük
493,54
BIST En Aktif Hisseler11:17
|IDGYO
|2,32
|13.544.451
|% 9,95
|
|EDIP
|5,56
|56.320.356
|% 9,88
|
|DIRIT
|3,72
|147.554
|% 9,73
|
|AVHOL
|5,75
|8.534.185
|% 9,52
|
|YAYLA
|5,31
|133.564.596
|% 9,03
|
|ORMA
|26,00
|11.960
|% -5,80
|
|SANFM
|19,76
|2.023.938
|% -4,82
|
|DERHL
|4,45
|6.662.398
|% -4,51
|
|AVOD
|5,45
|2.764.912
|% -3,54
|
|MZHLD
|38,86
|135.827
|% -3,53
|
|THYAO
|12,32
|201.708.624
|% 0,08
|
|GARAN
|8,15
|167.237.526
|% 0,00
|
|PETKM
|5,35
|150.826.213
|% -1,29
|
|YAYLA
|5,31
|133.564.596
|% 9,03
|
|KRDMD
|7,33
|122.141.442
|% -1,08
|
|YKBNK
|2,24
|104.400.939
|% -0,88
|
|PEKGY
|1,01
|38.158.437
|% 1,00
|
|PETKM
|5,35
|150.826.213
|% -1,29
|
|EKGYO
|1,80
|47.293.764
|% -0,55
|
|YAYLA
|5,31
|133.564.596
|% 9,03
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5716
|8,5732
|% 0,24
|
|Euro
|10,0971
|10,1011
|% -0,05
|
|Sterlin
|11,7725
|11,8316
|% -0,09
|
|Frank
|9,2938
|9,3498
|% -0,08
|
|Riyal
|2,2773
|2,2888
|% 0,17
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|-1,51
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,51
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.339
|-8,00
|
|Tam
|3.270
|3.352
|-14,94
|
|Yarım
|1.580
|1.622
|-7,23
|
|Çeyrek
|793
|811
|-3,61
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,11
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,75
|73,75
|0,05
|