***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
27.07.2021 10:13
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yok
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Açıklamalar
İhraç Belgesi Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951946
BIST
11:311.345
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -3,86
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.349
|
1.349
En Düşük
1.342
11:318,5773
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0250
|Açılış
|: 8,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5773
En Düşük
8,5413
11:3110,1056
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0003
|Açılış
|: 10,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1319
En Düşük
10,0795
11:31495,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,78
|Açılış
|: 495,10
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
496,36
En Düşük
493,54
BIST En Aktif Hisseler11:29
|IDGYO
|2,32
|13.576.221
|% 9,95
|
|DIRIT
|3,72
|147.554
|% 9,73
|
|AVHOL
|5,72
|9.075.648
|% 8,95
|
|YAYLA
|5,28
|138.581.350
|% 8,42
|
|RTALB
|24,04
|127.573.755
|% 5,72
|
|ORMA
|26,00
|11.960
|% -5,80
|
|DERHL
|4,48
|7.142.405
|% -3,86
|
|SANFM
|19,97
|2.617.737
|% -3,81
|
|EUKYO
|7,27
|779.989
|% -3,58
|
|AVOD
|5,47
|3.013.749
|% -3,19
|
|YAYLA
|5,28
|138.581.350
|% 8,42
|
|RTALB
|24,04
|127.573.755
|% 5,72
|
|BMSCH
|7,17
|93.146.673
|% 2,28
|
|KOZAL
|104,10
|66.178.722
|% 0,29
|
|EKGYO
|1,80
|47.753.527
|% -0,55
|
|PEKGY
|1,00
|38.729.996
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,80
|47.753.527
|% -0,55
|
|YAYLA
|5,28
|138.581.350
|% 8,42
|
|BMSCH
|7,17
|93.146.673
|% 2,28
|
|KUYAS
|2,47
|27.342.636
|% 4,66
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5721
|8,5744
|% 0,26
|
|Euro
|10,0956
|10,1011
|% -0,05
|
|Sterlin
|11,7756
|11,8346
|% -0,07
|
|Frank
|9,3023
|9,3583
|% 0,01
|
|Riyal
|2,2791
|2,2905
|% 0,25
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|-2,25
|
|Altın Gr.
|495
|495
|1,08
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.339
|-8,00
|
|Tam
|3.270
|3.352
|-14,94
|
|Yarım
|1.580
|1.622
|-7,23
|
|Çeyrek
|793
|811
|-3,61
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,10
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,93
|6,94
|0,01
|
|B. Petrol
|73,72
|73,72
|0,02
|