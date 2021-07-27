***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
27.07.2021 10:26
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yok
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Açıklamalar
İhraç Belgesi Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951955
BIST
11:431.345
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -4,35
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.349
|
1.349
En Düşük
1.342
11:438,5735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0212
|Açılış
|: 8,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5771
En Düşük
8,5413
11:4310,1036
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0023
|Açılış
|: 10,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1319
En Düşük
10,0795
11:43494,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,67
|Açılış
|: 494,99
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
496,36
En Düşük
493,54
BIST En Aktif Hisseler11:43
|IDGYO
|2,32
|13.581.272
|% 9,95
|
|AVHOL
|5,77
|9.802.330
|% 9,90
|
|EDIP
|5,56
|56.569.984
|% 9,88
|
|DIRIT
|3,72
|147.554
|% 9,73
|
|ANHYT
|9,64
|16.176.862
|% 8,93
|
|ORMA
|26,00
|11.960
|% -5,80
|
|AYCES
|56,45
|835.086
|% -4,00
|
|EUKYO
|7,25
|884.983
|% -3,85
|
|AVOD
|5,44
|3.082.587
|% -3,72
|
|SANFM
|20,00
|2.820.702
|% -3,66
|
|THYAO
|12,28
|224.665.387
|% -0,24
|
|GARAN
|8,13
|205.599.552
|% -0,25
|
|PETKM
|5,35
|169.835.540
|% -1,29
|
|YAYLA
|5,29
|150.461.331
|% 8,62
|
|KRDMD
|7,34
|147.774.899
|% -0,94
|
|YKBNK
|2,24
|114.027.554
|% -0,88
|
|PEKGY
|1,00
|50.297.106
|% 0,00
|
|PETKM
|5,35
|169.835.540
|% -1,29
|
|TSPOR
|3,22
|94.419.324
|% 5,23
|
|YAYLA
|5,29
|150.461.331
|% 8,62
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5703
|8,5735
|% 0,25
|
|Euro
|10,0968
|10,1036
|% -0,02
|
|Sterlin
|11,7787
|11,8378
|% -0,04
|
|Frank
|9,3051
|9,3612
|% 0,04
|
|Riyal
|2,2785
|2,2900
|% 0,22
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.797
|-1,15
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,78
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.339
|-8,00
|
|Tam
|3.270
|3.352
|-14,94
|
|Yarım
|1.580
|1.622
|-7,23
|
|Çeyrek
|793
|811
|-3,61
|
|Gümüş.Ons
|25,09
|25,12
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,80
|73,80
|0,10
|