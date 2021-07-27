***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
27.07.2021 10:36
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ihraç belgesi değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951961
BIST
11:571.346
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -3,48
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.349
|
1.349
En Düşük
1.342
11:578,5750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0227
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5771
En Düşük
8,5413
11:5710,1064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0005
|Açılış
|: 10,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1319
En Düşük
10,0795
11:57494,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,57
|Açılış
|: 494,90
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
496,36
En Düşük
493,54
BIST En Aktif Hisseler11:57
|IDGYO
|2,32
|13.581.840
|% 9,95
|
|AVHOL
|5,77
|10.053.867
|% 9,90
|
|EDIP
|5,56
|56.804.354
|% 9,88
|
|AGYO
|2,79
|20.348.362
|% 9,84
|
|DIRIT
|3,72
|147.554
|% 9,73
|
|ORMA
|26,00
|11.960
|% -5,80
|
|AYCES
|56,45
|905.213
|% -4,00
|
|SANFM
|19,95
|2.934.321
|% -3,90
|
|EUKYO
|7,25
|955.731
|% -3,85
|
|AVOD
|5,44
|3.226.195
|% -3,72
|
|THYAO
|12,30
|226.654.218
|% -0,08
|
|GARAN
|8,15
|209.689.956
|% 0,00
|
|PETKM
|5,35
|171.924.936
|% -1,29
|
|YAYLA
|5,32
|166.764.919
|% 9,24
|
|EREGL
|18,21
|155.709.838
|% 0,94
|
|YKBNK
|2,23
|115.011.400
|% -1,33
|
|PEKGY
|1,00
|51.485.484
|% 0,00
|
|PETKM
|5,35
|171.924.936
|% -1,29
|
|YAYLA
|5,32
|166.764.919
|% 9,24
|
|TSPOR
|3,23
|97.168.472
|% 5,56
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5720
|8,5750
|% 0,27
|
|Euro
|10,1007
|10,1064
|% 0,00
|
|Sterlin
|11,7842
|11,8433
|% 0,00
|
|Frank
|9,3107
|9,3668
|% 0,10
|
|Riyal
|2,2797
|2,2912
|% 0,28
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.797
|-1,06
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,92
|
|Cumhuriyet
|3.284
|3.334
|-5,00
|
|Tam
|3.270
|3.353
|0,42
|
|Yarım
|1.581
|1.622
|0,21
|
|Çeyrek
|793
|811
|0,10
|
|Gümüş.Ons
|25,08
|25,12
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,92
|6,93
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,92
|73,92
|0,22
|