***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
27.07.2021 10:42
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraç Belgesi Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951965
BIST
11:591.345
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -3,70
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.349
|
1.349
En Düşük
1.342
11:598,5750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0227
|Açılış
|: 8,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5771
En Düşük
8,5413
11:5910,1078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0019
|Açılış
|: 10,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1319
En Düşük
10,0795
11:59495,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,70
|Açılış
|: 495,03
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
496,36
En Düşük
493,54
BIST En Aktif Hisseler11:59
|IDGYO
|2,32
|13.581.840
|% 9,95
|
|AVHOL
|5,77
|10.054.046
|% 9,90
|
|EDIP
|5,56
|56.844.470
|% 9,88
|
|YAYLA
|5,35
|172.814.568
|% 9,86
|
|AGYO
|2,79
|20.727.297
|% 9,84
|
|ORMA
|26,00
|11.960
|% -5,80
|
|GEREL
|5,92
|21.684.964
|% -3,74
|
|AKENR
|1,55
|14.132.036
|% -3,73
|
|SANFM
|20,00
|2.942.039
|% -3,66
|
|EUKYO
|7,27
|956.480
|% -3,58
|
|THYAO
|12,29
|229.335.279
|% -0,16
|
|GARAN
|8,14
|209.868.384
|% -0,12
|
|YAYLA
|5,35
|172.814.568
|% 9,86
|
|PETKM
|5,35
|172.000.520
|% -1,29
|
|EREGL
|18,20
|157.035.754
|% 0,89
|
|PEKGY
|1,00
|51.793.365
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,24
|115.023.487
|% -0,88
|
|YAYLA
|5,35
|172.814.568
|% 9,86
|
|PETKM
|5,35
|172.000.520
|% -1,29
|
|TSPOR
|3,23
|97.427.771
|% 5,56
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5715
|8,5750
|% 0,27
|
|Euro
|10,1003
|10,1078
|% 0,02
|
|Sterlin
|11,7754
|11,8344
|% -0,07
|
|Frank
|9,3078
|9,3639
|% 0,07
|
|Riyal
|2,2788
|2,2902
|% 0,23
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.797
|-1,06
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,92
|
|Cumhuriyet
|3.284
|3.334
|-5,00
|
|Tam
|3.270
|3.353
|0,42
|
|Yarım
|1.581
|1.622
|0,21
|
|Çeyrek
|793
|811
|0,10
|
|Gümüş.Ons
|25,08
|25,12
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,92
|6,93
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,92
|73,92
|0,22
|