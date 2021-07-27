***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
27.07.2021 10:43
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yok
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Açıklamalar
Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951966
BIST
12:001.346
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -3,41
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.349
|
1.349
En Düşük
1.342
12:008,5758
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0235
|Açılış
|: 8,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5771
En Düşük
8,5413
12:0010,1303
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0244
|Açılış
|: 10,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1319
En Düşük
10,0795
12:00495,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,70
|Açılış
|: 495,03
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
496,36
En Düşük
493,54
BIST En Aktif Hisseler11:58
|IDGYO
|2,32
|13.581.840
|% 9,95
|
|AVHOL
|5,77
|10.054.046
|% 9,90
|
|EDIP
|5,56
|56.844.470
|% 9,88
|
|YAYLA
|5,35
|172.814.568
|% 9,86
|
|AGYO
|2,79
|20.727.297
|% 9,84
|
|ORMA
|26,00
|11.960
|% -5,80
|
|GEREL
|5,92
|21.684.964
|% -3,74
|
|AKENR
|1,55
|14.132.036
|% -3,73
|
|SANFM
|20,00
|2.942.039
|% -3,66
|
|EUKYO
|7,27
|956.480
|% -3,58
|
|THYAO
|12,29
|229.335.279
|% -0,16
|
|GARAN
|8,14
|209.868.384
|% -0,12
|
|YAYLA
|5,35
|172.814.568
|% 9,86
|
|PETKM
|5,35
|172.000.520
|% -1,29
|
|EREGL
|18,20
|157.035.754
|% 0,89
|
|PEKGY
|1,00
|51.793.365
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,24
|115.023.487
|% -0,88
|
|YAYLA
|5,35
|172.814.568
|% 9,86
|
|PETKM
|5,35
|172.000.520
|% -1,29
|
|TSPOR
|3,23
|97.427.771
|% 5,56
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5714
|8,5737
|% 0,25
|
|Euro
|10,1011
|10,1064
|% 0,00
|
|Sterlin
|11,7705
|11,8295
|% -0,11
|
|Frank
|9,3063
|9,3624
|% 0,06
|
|Riyal
|2,2787
|2,2901
|% 0,23
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|-1,48
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,77
|
|Cumhuriyet
|3.284
|3.334
|-5,00
|
|Tam
|3.269
|3.351
|-0,95
|
|Yarım
|1.580
|1.621
|-0,46
|
|Çeyrek
|792
|811
|-0,23
|
|Gümüş.Ons
|25,08
|25,14
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,89
|73,89
|0,19
|