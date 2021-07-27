***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
27.07.2021 10:49
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951969
BIST
12:051.346
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -3,22
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.349
|
1.349
En Düşük
1.342
12:058,5748
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0225
|Açılış
|: 8,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5771
En Düşük
8,5413
12:0510,1076
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0017
|Açılış
|: 10,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1319
En Düşük
10,0795
12:05494,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,62
|Açılış
|: 495,01
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
496,36
En Düşük
493,54
BIST En Aktif Hisseler12:05
|IDGYO
|2,32
|2
|% 9,95
|
|AVHOL
|5,77
|10.122.616
|% 9,90
|
|EDIP
|5,56
|56.879.770
|% 9,88
|
|YAYLA
|5,35
|175.020.897
|% 9,86
|
|AGYO
|2,79
|20.832.832
|% 9,84
|
|ORMA
|26,00
|11.960
|% -5,80
|
|AVOD
|5,43
|3.387.122
|% -3,89
|
|EUKYO
|7,25
|978.559
|% -3,85
|
|GEREL
|5,92
|23.010.283
|% -3,74
|
|MZHLD
|38,84
|206.202
|% -3,57
|
|THYAO
|12,29
|230.505.588
|% -0,16
|
|GARAN
|8,14
|210.627.008
|% -0,12
|
|YAYLA
|5,35
|175.020.897
|% 9,86
|
|PETKM
|5,35
|173.544.987
|% -1,29
|
|EREGL
|18,21
|159.061.803
|% 0,94
|
|PEKGY
|1,01
|53.631.813
|% 1,00
|
|YKBNK
|2,24
|116.396.979
|% -0,88
|
|YAYLA
|5,35
|175.020.897
|% 9,86
|
|PETKM
|5,35
|173.544.987
|% -1,29
|
|TSPOR
|3,24
|99.075.540
|% 5,88
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5725
|8,5748
|% 0,26
|
|Euro
|10,1024
|10,1076
|% 0,02
|
|Sterlin
|11,7782
|11,8373
|% -0,05
|
|Frank
|9,3074
|9,3634
|% 0,07
|
|Riyal
|2,2789
|2,2903
|% 0,24
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.797
|-1,06
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,92
|
|Cumhuriyet
|3.284
|3.334
|-5,00
|
|Tam
|3.270
|3.353
|0,42
|
|Yarım
|1.581
|1.622
|0,21
|
|Çeyrek
|793
|811
|0,10
|
|Gümüş.Ons
|25,08
|25,12
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,92
|6,93
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,92
|73,92
|0,22
|