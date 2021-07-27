Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

27.07.2021 10:51



***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İhraç Belgesi Değişikliği



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951971


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:441.347
Değişim :  -0,17% |  -2,35
Açılış :  1.348  
Önceki Kapanış :  1.349  
En Yüksek
1.349 En Düşük
1.342
BIST En Aktif Hisseler10:44
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IDGYO 2,32 13.316.305 % 9,95  
DIRIT 3,72 147.554 % 9,73  
EDIP 5,53 47.529.647 % 9,29  
YAYLA 5,25 81.902.171 % 7,80  
AVHOL 5,65 6.308.301 % 7,62  
daha fazla
10:44 Alış Satış %  
Dolar 8,5700 8,5739 % 0,25  
Euro 10,0986 10,1070 % 0,01  
Sterlin 11,7844 11,8435 % 0,01  
Frank 9,3100 9,3660 % 0,10  
Riyal 2,2783 2,2898 % 0,21  
daha fazla
10:44 Alış Satış %  
Altın Ons 1.799 1.799 1,74  
Altın Gr. 495 495 1,13  
Cumhuriyet 3.290 3.339 -8,00  
Tam 3.270 3.352 -14,94  
Yarım 1.580 1.622 -7,23  
Çeyrek 793 811 -3,61  
Gümüş.Ons 25,17 25,20 -0,01  
Gümüş Gr. 6,93 6,94 0,01  
B. Petrol 73,50 73,50 -0,20  
Seans Raporu 10:44
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru