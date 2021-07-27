***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
27.07.2021 10:57
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İhraç Belgesi Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951978
BIST
10:571.345
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -3,91
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.349
|
1.349
En Düşük
1.342
10:578,5708
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0185
|Açılış
|: 8,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,5770
En Düşük
8,5413
10:5710,1014
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0045
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0950
|
10,1319
En Düşük
10,0796
10:57495,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,33
|Açılış
|: 495,65
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
496,36
En Düşük
493,54
BIST En Aktif Hisseler10:55
|IDGYO
|2,32
|13.410.821
|% 9,95
|
|EDIP
|5,56
|55.084.329
|% 9,88
|
|YAYLA
|5,35
|102.163.234
|% 9,86
|
|DIRIT
|3,72
|147.554
|% 9,73
|
|AVHOL
|5,75
|7.109.792
|% 9,52
|
|ORMA
|26,00
|11.960
|% -5,80
|
|ARMDA
|50,00
|335.839
|% -4,85
|
|KUTPO
|49,76
|11.643.241
|% -4,77
|
|SANFM
|19,82
|1.544.562
|% -4,53
|
|AVOD
|5,44
|2.451.950
|% -3,72
|
|THYAO
|12,34
|170.993.172
|% 0,24
|
|PETKM
|5,35
|149.168.904
|% -1,29
|
|GARAN
|8,14
|138.312.652
|% -0,12
|
|YAYLA
|5,35
|102.163.234
|% 9,86
|
|SASA
|29,38
|93.351.519
|% -1,01
|
|YKBNK
|2,24
|82.770.094
|% -0,88
|
|PEKGY
|1,01
|34.193.108
|% 1,00
|
|PETKM
|5,35
|149.168.904
|% -1,29
|
|EKGYO
|1,79
|46.738.688
|% -1,10
|
|YAYLA
|5,35
|102.163.234
|% 9,86
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5671
|8,5718
|% 0,23
|
|Euro
|10,0768
|10,1282
|% 0,22
|
|Sterlin
|11,7782
|11,8372
|% -0,05
|
|Frank
|9,3070
|9,3631
|% 0,06
|
|Riyal
|2,2777
|2,2891
|% 0,18
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|2,50
|
|Altın Gr.
|496
|496
|1,39
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.339
|-8,00
|
|Tam
|3.270
|3.352
|-14,94
|
|Yarım
|1.580
|1.622
|-7,23
|
|Çeyrek
|793
|811
|-3,61
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,22
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,94
|6,95
|0,01
|
|B. Petrol
|73,53
|73,53
|-0,17
|