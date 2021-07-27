***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
27.07.2021 10:57
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951979
BIST
11:391.345
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -4,33
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.349
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1.349
En Düşük
1.342
11:398,5769
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0246
|Açılış
|: 8,5700
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|Önceki Kapanış
|: 8,5650
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8,5771
En Düşük
8,5413
11:3910,1091
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0032
|Açılış
|: 10,0700
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|Önceki Kapanış
|: 10,1000
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10,1319
En Düşük
10,0795
11:39495,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,78
|Açılış
|: 495,11
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|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
496,36
En Düşük
493,54
BIST En Aktif Hisseler11:39
|IDGYO
|2,32
|13.581.272
|% 9,95
|
|AVHOL
|5,77
|9.700.287
|% 9,90
|
|EDIP
|5,56
|56.459.151
|% 9,88
|
|DIRIT
|3,72
|147.554
|% 9,73
|
|ANHYT
|9,65
|15.011.310
|% 9,04
|
|ORMA
|26,00
|11.960
|% -5,80
|
|EUKYO
|7,20
|854.116
|% -4,51
|
|AYCES
|56,45
|824.078
|% -4,00
|
|SANFM
|19,95
|2.781.220
|% -3,90
|
|DERHL
|4,49
|7.644.417
|% -3,65
|
|THYAO
|12,29
|224.124.343
|% -0,16
|
|GARAN
|8,13
|204.623.991
|% -0,25
|
|PETKM
|5,35
|164.282.602
|% -1,29
|
|KRDMD
|7,34
|146.799.624
|% -0,94
|
|YAYLA
|5,25
|143.293.337
|% 7,80
|
|YKBNK
|2,24
|114.025.268
|% -0,88
|
|PEKGY
|1,00
|48.300.164
|% 0,00
|
|PETKM
|5,35
|164.282.602
|% -1,29
|
|TSPOR
|3,21
|92.762.158
|% 4,90
|
|YAYLA
|5,25
|143.293.337
|% 7,80
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5737
|8,5769
|% 0,29
|
|Euro
|10,1019
|10,1091
|% 0,03
|
|Sterlin
|11,7816
|11,8407
|% -0,02
|
|Frank
|9,3065
|9,3626
|% 0,06
|
|Riyal
|2,2788
|2,2902
|% 0,23
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|-1,47
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,78
|
|Cumhuriyet
|3.284
|3.334
|-5,00
|
|Tam
|3.268
|3.351
|-1,53
|
|Yarım
|1.580
|1.621
|-0,74
|
|Çeyrek
|792
|810
|-0,37
|
|Gümüş.Ons
|25,08
|25,12
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,89
|73,89
|0,19
|