***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
27.07.2021 10:18
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951949
BIST
11:461.345
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -4,31
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.349
|
1.349
En Düşük
1.342
11:468,5728
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0205
|Açılış
|: 8,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5771
En Düşük
8,5413
11:4610,1027
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0032
|Açılış
|: 10,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1319
En Düşük
10,0795
11:46495,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,81
|Açılış
|: 495,13
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
496,36
En Düşük
493,54
BIST En Aktif Hisseler11:46
|IDGYO
|2,32
|13.581.585
|% 9,95
|
|AVHOL
|5,77
|9.810.921
|% 9,90
|
|EDIP
|5,56
|56.728.421
|% 9,88
|
|DIRIT
|3,72
|147.554
|% 9,73
|
|YAYLA
|5,31
|156.297.850
|% 9,03
|
|ORMA
|26,00
|11.960
|% -5,80
|
|AYCES
|56,45
|835.086
|% -4,00
|
|EUKYO
|7,24
|904.363
|% -3,98
|
|KUTPO
|50,25
|18.545.952
|% -3,83
|
|SANFM
|20,00
|2.820.702
|% -3,66
|
|THYAO
|12,29
|224.998.192
|% -0,16
|
|GARAN
|8,13
|206.410.373
|% -0,25
|
|PETKM
|5,35
|169.956.674
|% -1,29
|
|YAYLA
|5,31
|156.297.850
|% 9,03
|
|KRDMD
|7,33
|148.326.614
|% -1,08
|
|YKBNK
|2,24
|114.064.708
|% -0,88
|
|PEKGY
|1,00
|50.507.752
|% 0,00
|
|PETKM
|5,35
|169.956.674
|% -1,29
|
|TSPOR
|3,22
|94.974.361
|% 5,23
|
|YAYLA
|5,31
|156.297.850
|% 9,03
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5705
|8,5728
|% 0,24
|
|Euro
|10,0952
|10,1027
|% -0,03
|
|Sterlin
|11,7868
|11,8459
|% 0,03
|
|Frank
|9,3077
|9,3638
|% 0,07
|
|Riyal
|2,2798
|2,2912
|% 0,28
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|-1,43
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,81
|
|Cumhuriyet
|3.284
|3.334
|-5,00
|
|Tam
|3.268
|3.350
|-2,11
|
|Yarım
|1.579
|1.621
|-1,02
|
|Çeyrek
|792
|810
|-0,51
|
|Gümüş.Ons
|25,08
|25,11
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,93
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,92
|73,92
|0,22
|