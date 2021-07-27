***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
27.07.2021 10:48
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraç Belgesi Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951968
BIST
13:571.350
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,21
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.349
|
1.352
En Düşük
1.342
13:578,5789
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0266
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5832
En Düşük
8,5413
13:5710,1302
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0243
|Açılış
|: 10,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1319
En Düşük
10,0795
13:57495,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,10
|Açılış
|: 495,42
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
496,36
En Düşük
493,54
BIST En Aktif Hisseler13:55
|VANGD
|5,51
|7.523.175
|% 9,98
|
|IDGYO
|2,32
|13.903.009
|% 9,95
|
|ANHYT
|9,73
|29.479.258
|% 9,94
|
|AVHOL
|5,77
|10.250.878
|% 9,90
|
|EDIP
|5,56
|57.596.032
|% 9,88
|
|KENT
|205,00
|483.097
|% -7,16
|
|AVOD
|5,41
|4.154.642
|% -4,25
|
|YESIL
|2,28
|20.799.441
|% -4,20
|
|SELVA
|7,12
|22.810.193
|% -3,78
|
|TACTR
|26,00
|235.822
|% -3,63
|
|GARAN
|8,19
|412.580.905
|% 0,49
|
|SASA
|30,06
|346.754.650
|% 1,28
|
|THYAO
|12,34
|325.082.925
|% 0,24
|
|EREGL
|18,15
|217.853.296
|% 0,61
|
|YAYLA
|5,23
|209.074.576
|% 7,39
|
|YKBNK
|2,26
|160.390.953
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,00
|70.871.040
|% 0,00
|
|GARAN
|8,19
|412.580.905
|% 0,49
|
|TSPOR
|3,33
|143.389.903
|% 8,82
|
|YAYLA
|5,23
|209.074.576
|% 7,39
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5758
|8,5782
|% 0,30
|
|Euro
|10,1018
|10,1329
|% 0,27
|
|Sterlin
|11,7830
|11,8421
|% -0,01
|
|Frank
|9,3061
|9,3622
|% 0,05
|
|Riyal
|2,2788
|2,2902
|% 0,23
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|-1,36
|
|Altın Gr.
|495
|495
|1,08
|
|Cumhuriyet
|3.286
|3.336
|-3,00
|
|Tam
|3.270
|3.353
|0,23
|
|Yarım
|1.581
|1.622
|0,11
|
|Çeyrek
|793
|811
|0,06
|
|Gümüş.Ons
|25,08
|25,12
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,92
|6,93
|-0,00
|
|B. Petrol
|73,81
|73,81
|0,11
|