***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
27.07.2021 10:52
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951972
BIST
16:261.359
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 9,91
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.349
|
1.361
En Düşük
1.342
16:268,5667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0144
|Açılış
|: 8,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5832
En Düşük
8,5413
16:2610,1277
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0218
|Açılış
|: 10,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1415
En Düşük
10,0795
16:26496,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,81
|Açılış
|: 496,13
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
497,00
En Düşük
493,54
BIST En Aktif Hisseler16:26
|VANGD
|5,51
|7.891.667
|% 9,98
|
|IDGYO
|2,32
|13.972.326
|% 9,95
|
|ANHYT
|9,73
|29.730.341
|% 9,94
|
|SODSN
|23,04
|256.542
|% 9,92
|
|AVHOL
|5,77
|10.315.577
|% 9,90
|
|UMPAS
|1,15
|11.888
|% -8,00
|
|UZERB
|34,32
|78.618
|% -6,02
|
|AKSUE
|8,29
|13.057.326
|% -5,69
|
|SELVA
|7,01
|31.198.997
|% -5,27
|
|KRONT
|52,00
|9.426.918
|% -4,76
|
|THYAO
|12,49
|866.490.879
|% 1,46
|
|GARAN
|8,17
|598.643.857
|% 0,25
|
|KRDMD
|7,44
|400.741.264
|% 0,40
|
|SASA
|29,98
|399.545.240
|% 1,01
|
|EREGL
|18,40
|364.185.704
|% 2,00
|
|YKBNK
|2,26
|298.756.730
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,00
|92.468.644
|% 0,00
|
|GARAN
|8,17
|598.643.857
|% 0,25
|
|THYAO
|12,49
|866.490.879
|% 1,46
|
|EKGYO
|1,80
|117.630.831
|% -0,55
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5643
|8,5667
|% 0,17
|
|Euro
|10,1227
|10,1277
|% 0,22
|
|Sterlin
|11,7958
|11,8549
|% 0,10
|
|Frank
|9,3287
|9,3849
|% 0,30
|
|Riyal
|2,2749
|2,2863
|% 0,06
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.804
|6,04
|
|Altın Gr.
|496
|497
|2,23
|
|Cumhuriyet
|3.295
|3.345
|6,00
|
|Tam
|3.279
|3.362
|9,69
|
|Yarım
|1.585
|1.626
|4,69
|
|Çeyrek
|795
|813
|2,34
|
|Gümüş.Ons
|25,11
|25,15
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,92
|6,93
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,72
|73,72
|0,02
|
Seans Raporu
16:26
daha fazla
-
16:38FADE
Yüzde 4.30 oranında artışla 15.29 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 229, 590 adet işlem
-
16:37RALYH
Yüzde 4.24 oranında artışla 3.93 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 881, 063 adet işlem
-
16:34
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, TAVHL, SAHOL
-
16:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 63 artarak (% 0.81 ) 1, 197
-
16:34
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VANGD, SODSN, YAYLA, AVHOL, DIRIT, EMKEL, ANHYT, AGYO, EDIP, IDGYO