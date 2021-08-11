***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
11.08.2021 11:17
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraç Belgesi Değişiklik
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957194
BIST
12:331.430
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -7,29
|Açılış
|: 1.439
|
|Önceki Kapanış
|: 1.437
|
1.439
En Düşük
1.429
12:338,6392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0406
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6150
|
8,6463
En Düşük
8,4782
12:3310,1297
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0360
|Açılış
|: 10,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0850
|
10,1416
En Düşük
10,0616
12:33481,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 3,87
|Açılış
|: 481,43
|
|Önceki Kapanış
|: 477,56
|
481,77
En Düşük
471,49
BIST En Aktif Hisseler12:33
|MARKA
|5,06
|3.016.306
|% 10,00
|
|KARYE
|13,06
|91.526.357
|% 9,93
|
|DAGI
|4,71
|31.744.959
|% 9,79
|
|VKING
|6,22
|8.460.695
|% 8,74
|
|SILVR
|5,88
|19.444.629
|% 8,29
|
|IDGYO
|3,63
|305.700
|% -9,93
|
|GARFA
|8,08
|1.925.641
|% -8,18
|
|KTSKR
|39,78
|49.747.983
|% -7,19
|
|NETAS
|18,80
|32.619.187
|% -7,11
|
|BASCM
|10,10
|30.300
|% -7,08
|
|KRDMD
|8,14
|933.220.499
|% 1,62
|
|GARAN
|9,17
|687.328.752
|% 0,66
|
|SISE
|8,41
|534.765.300
|% 0,24
|
|EREGL
|19,82
|523.255.156
|% 0,56
|
|GENIL
|16,45
|504.543.856
|% 4,58
|
|KRDMD
|8,14
|933.220.499
|% 1,62
|
|GARAN
|9,17
|687.328.752
|% 0,66
|
|YKBNK
|2,47
|173.610.410
|% -0,80
|
|EKGYO
|1,85
|121.762.403
|% 0,00
|
|SISE
|8,41
|534.765.300
|% 0,24
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6362
|8,6392
|% 0,47
|
|Euro
|10,1243
|10,1297
|% 0,36
|
|Sterlin
|11,8956
|11,9552
|% 0,38
|
|Frank
|9,3117
|9,3678
|% 0,46
|
|Riyal
|2,2961
|2,3076
|% 0,55
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|3,88
|
|Altın Gr.
|481
|481
|3,78
|
|Cumhuriyet
|3.197
|3.245
|27,00
|
|Tam
|3.181
|3.262
|26,70
|
|Yarım
|1.538
|1.578
|12,92
|
|Çeyrek
|771
|789
|6,46
|
|Gümüş.Ons
|23,34
|23,37
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,04
|
|B. Petrol
|70,53
|70,53
|-0,10
|