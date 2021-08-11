***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
11.08.2021 11:33
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İhraç Belgesi Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957215
BIST
11:271.430
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -7,04
|Açılış
|: 1.439
|
|Önceki Kapanış
|: 1.437
|
1.439
En Düşük
1.429
11:278,6353
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0367
|Açılış
|: 8,6180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6150
|
8,6380
En Düşük
8,4782
11:2710,1201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0264
|Açılış
|: 10,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0850
|
10,1330
En Düşük
10,0616
11:27480,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,63
|Açılış
|: 480,19
|
|Önceki Kapanış
|: 477,56
|
480,81
En Düşük
471,49
BIST En Aktif Hisseler11:24
|MARKA
|5,06
|2.995.748
|% 10,00
|
|DAGI
|4,71
|30.634.073
|% 9,79
|
|KARYE
|12,94
|84.259.835
|% 8,92
|
|SELGD
|6,69
|14.824.784
|% 8,43
|
|VKING
|6,12
|6.364.689
|% 6,99
|
|IDGYO
|3,63
|278.105
|% -9,93
|
|KTSKR
|39,36
|35.352.466
|% -8,17
|
|BASCM
|10,10
|30.300
|% -7,08
|
|NETAS
|18,85
|28.087.031
|% -6,87
|
|EDATA
|16,39
|11.421.357
|% -6,34
|
|KRDMD
|8,03
|620.291.254
|% 0,25
|
|SISE
|8,40
|482.456.311
|% 0,12
|
|EREGL
|19,93
|405.144.521
|% 1,12
|
|GENIL
|16,71
|397.664.599
|% 6,23
|
|GARAN
|9,10
|332.251.152
|% -0,11
|
|KRDMD
|8,03
|620.291.254
|% 0,25
|
|SISE
|8,40
|482.456.311
|% 0,12
|
|YKBNK
|2,46
|138.991.510
|% -1,20
|
|EKGYO
|1,85
|91.210.576
|% 0,00
|
|GARAN
|9,10
|332.251.152
|% -0,11
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6264
|8,6291
|% 0,35
|
|Euro
|10,1108
|10,1199
|% 0,26
|
|Sterlin
|11,8803
|11,9399
|% 0,25
|
|Frank
|9,3000
|9,3561
|% 0,33
|
|Riyal
|2,2918
|2,3033
|% 0,36
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.732
|3,01
|
|Altın Gr.
|480
|480
|2,66
|
|Cumhuriyet
|3.170
|3.218
|-39,00
|
|Tam
|3.155
|3.235
|-35,66
|
|Yarım
|1.525
|1.565
|-17,25
|
|Çeyrek
|765
|782
|-8,63
|
|Gümüş.Ons
|23,37
|23,39
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,48
|0,02
|
|B. Petrol
|70,78
|70,78
|0,15
|
Seans Raporu
11:24
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11:36ZOREN
Yüzde -6.78 oranında düşüşle 1.65 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 837, 278 adet işlem
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11:35XU100
Endeks 1, 431 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 46 altında . İşlem hacmi 4, 505.00 milyon TL de
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11:35SNGYO
Yüzde -3.50 oranında düşüşle 4.14 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 397, 955 adet işlem
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11:34MAKTK
Yüzde -3.80 oranında düşüşle 3.04 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 751, 993 adet işlem
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11:33ZOREN
Yüzde -6.21 oranında düşüşle 1.66 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 808, 092 adet işlem