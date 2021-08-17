***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
17.08.2021 07:36
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Açıklamalar
30 Haziran 2021 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958517
BIST
18:051.455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.462
En Düşük
1.451
18:058,4720
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0181
|Açılış
|: 8,4730
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5200
|
8,4798
En Düşük
8,4381
18:059,9768
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0082
|Açılış
|: 9,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0400
|
9,9952
En Düşük
9,9460
18:05487,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,44
|Açılış
|: 487,31
|
|Önceki Kapanış
|: 485,87
|
488,24
En Düşük
485,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VKING
|8,36
|2.007.637
|% 10,00
|
|EUHOL
|3,52
|28.510.868
|% 10,00
|
|KSTUR
|226,60
|512.113
|% 10,00
|
|IZFAS
|6,82
|4.567.442
|% 10,00
|
|KZBGY
|18,50
|314.763.392
|% 9,99
|
|IDEAS
|45,90
|13.145.957
|% -10,00
|
|KGYO
|6,98
|41.951.643
|% -9,94
|
|DAGI
|3,83
|91.278.655
|% -9,88
|
|PRZMA
|4,57
|9.526.655
|% -7,49
|
|UZERB
|33,80
|298.675
|% -7,30
|
|GARAN
|9,40
|1.550.749.139
|% 1,40
|
|THYAO
|12,61
|886.879.674
|% 1,53
|
|GENIL
|15,87
|885.313.845
|% 7,74
|
|AKBNK
|5,64
|741.120.089
|% 2,92
|
|YKBNK
|2,54
|582.197.878
|% 2,01
|
|YKBNK
|2,54
|582.197.878
|% 2,01
|
|GARAN
|9,40
|1.550.749.139
|% 1,40
|
|ODAS
|1,38
|212.865.937
|% 2,22
|
|AKBNK
|5,64
|741.120.089
|% 2,92
|
|TRGYO
|3,91
|374.372.006
|% 7,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4639
|8,4679
|% 0,17
|
|Euro
|9,9743
|9,9877
|% 0,19
|
|Sterlin
|11,6774
|11,7359
|% 0,08
|
|Frank
|9,2358
|9,2914
|% 0,08
|
|Riyal
|2,2512
|2,2625
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.792
|4,35
|
|Altın Gr.
|487
|487
|1,37
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.275
|-10,00
|
|Tam
|3.207
|3.288
|-13,03
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|-6,30
|
|Çeyrek
|778
|795
|-3,15
|
|Gümüş.Ons
|23,91
|23,95
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,03
|
|B. Petrol
|69,56
|69,56
|0,05
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59METUR
Yüzde 8.27 oranında artışla 4.06 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 494, 851 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 56 artarak (% 0.48 ) 1, 570
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17:58
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, GARAN, TRKCM
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17:58XU100
Endeks 1, 455 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 49 üstünde . İşlem hacmi 12, 767.00 milyon TL de
-
17:57TRGYO
Yüzde 7.99 oranında artışla 3.92 lira fiyatla işlem gören hissede 83, 708, 869 adet işlem