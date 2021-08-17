***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokBildirim İçeriğiAçıklamalar30 Haziran 2021 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958517BIST